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İstanbul'da deprem!

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 11.00'deki deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti.

Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre; depremde can ya da mal kaybı yok.

ÖNCESİNDE İKİ SARSINTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2.9; Avcılar açıklarında 2.5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.

Depremin en yakın yerleşim yerlerine uzaklıkları şöyle:

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