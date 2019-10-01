İlişkili Haberler İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden hasarlı bina eylemi

Son dakika haberi!

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 bina boşaltılacak.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrası İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde ön tespitler yapıldığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevlendirdiği teknik ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucu; Diş Hekimliği Fakültesi’nde bulunan 7 adet binanın bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin de düşük olduğu tespit edildi.

Çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu belirlenen binaların tahliyesine karar verildi.

Açıklamada İstanbul Üniversitesi'nin diğer birimlerinde yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi’nde bulunan binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; İç Hastalıkları Poliklinikleri Binası, Cerrahi Tıp Bilimleri Binası, Dekanlık Binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Binası’nda deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanılmadığı, Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi Binasının; yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; 26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremden dolayı; Çocuk Acil binasının az hasarlı, diğer 13 binada ise yapısal bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Kardiyoloji Enstitüsü (Haseki) Mikrobiyoloji Laboratuvarı,



Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları, Veteriner Fakültesi (Avcılar) binasının az hasarlı olduğu tespit edilmiştir.



Binaların yapım yılı ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda hasar tespit durumuna göre binalarda sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin karar, her iki üniversitemizin rektörlüklerince verilecektir."

BİNANIN SAĞLAM OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR? (EVİNİZ DEPREME DAYANIKLI MI?)