SON DAKİKA: İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul 'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. ARTÇILAR SÜRÜYOR Artçılar devam ederken 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişmeleri takip ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, "Milletimize geçmiş olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu arayarak deprem ile ilgili bilgi aldı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha taramalarına başladığını dile getirdi.



Yerlikaya, "Şu ana kadar 112'yi arayıp 'evimiz, binamız çöktü' gibi yardım talebi henüz gelmedi." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: HASTANELERE OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı açıklama "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz." denildi



URALOĞLU: OLUMSUZ DURUM YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." dedi.



Uraloğlu da ekiplerin saha çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.



İSTANBUL VALİLİĞİ: TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE

İstanbul Valiliğince, kentte hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığı ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



İBB'DEN AÇIKLAMA: CİDDİ VAKA BİLGİSİ YOK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) depremin ardından kentte şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisinin olmadığını bildirdi.



İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen depremde şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. İBB yönetim kadromuz AKOM'dan tüm süreci yönetmek için acil koduyla toplanıyor. Gelişmeler hakkında açıklama yapacağız." ifadeleri kullanıldı.



"OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ"

Depremin merkez üssü Silivri'nin belediye başkanı Bora Balçıoğlu, depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İlk taramalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir." dedi.

Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla, ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir."