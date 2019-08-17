Son dakika haberi!

Meteoroloji, İstanbul'daki vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı..

Yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da havanın parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...