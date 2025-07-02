Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD açıkladı

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.



"AKTİF BİR FAYIN ÜZERİNDE"



Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Hareketliliğin dünden beri devam ettiğini dile getiren Tüysüz, "2003'ten bu yana zaman zaman deprem olan bölge. KAF'ın orta kolu dediğimiz aktif bir fayın üzerinde." dedi.



Tüysüz, şöyle devam etti:



"Bizim deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolu ama bu kolda 5-8 milimetre hareket ediyor. Zaman zaman deprem oluşturmasına yol açıyor. Bu etkinlik bir süre daha devam edecektir."



Tüysüz, büyük bir deprem olmasının zayıf olduğunu dile getirdi.