Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul'da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Ekim 2025
Son dakika İstanbul deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul'da nerede oldu? İstanbul Kandilli ve AFAD son depremler.. 09 Ekim 2025 İstanbul deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu İstanbul'da? İstanbul son deprem büyüklüğü ne kadar? İstanbul'da ve İstanbul yakınındaki depremler nelerdir? İstanbul'da anlık deprem mi oldu? Son dakika İstanbul canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD İstanbul deprem haberleri.. İstanbul'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem İstanbul'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son İstanbul'da nerede deprem oldu? İstanbul deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 09 Ekim 2025 13:33:11 itibariyle Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika İstanbul deprem haberleri 09 Ekim 2025..İstanbul AFAD son depremler ve İstanbul Kandilli son dakika deprem listesi..
|İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|05:01:03 08-10-2025
|40,823
|28,2817
|5,1
|1,8
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|21:59:33 04-10-2025
|41,1288
|28,886
|5
|1,7
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|17:57:55 03-10-2025
|41,1062
|28,8467
|10,9
|2,4
|ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|10:01:44 03-10-2025
|41,218
|28,7658
|0
|1,5
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|05:12:35 25-09-2025
|41,1365
|28,8888
|9,7
|2,4
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|21:11:15 24-09-2025
|41,1252
|28,8642
|10,1
|1,3
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|14:03:53 24-09-2025
|41,1215
|28,881
|5,3
|1,5
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|14:01:12 24-09-2025
|41,1298
|28,8647
|8,3
|2
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|13:29:21 24-09-2025
|41,1248
|28,8687
|7,5
|2,5
|SARIYER (ISTANBUL)
|10:41:19 12-09-2025
|41,1407
|28,998
|0
|1,3
|CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL)
|10:13:18 12-09-2025
|41,253
|28,891
|0
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:10:08 05-09-2025
|40,8292
|28,1673
|15,3
|3,4
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:32:31 02-09-2025
|40,8553
|28,2588
|16,9
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:57:37 20-08-2025
|40,8143
|28,2853
|8,8
|3,6
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|17:14:40 17-08-2025
|40,818
|28,2845
|9,2
|3,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|04:31:41 17-08-2025
|40,8285
|28,2753
|6,7
|2,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|10:07:24 07-08-2025
|40,8172
|28,2775
|11,2
|2,4
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|00:14:46 06-08-2025
|40,852
|28,2768
|9,2
|2,2
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|11:49:24 01-08-2025
|41,1348
|28,969
|0
|1,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|04:33:19 01-08-2025
|40,8187
|28,2827
|10,1
|2,8
|ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|20:32:21 31-07-2025
|41,1955
|28,702
|16,2
|1,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|13:36:40 31-07-2025
|40,8207
|28,2827
|11,7
|3,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:11:44 29-07-2025
|40,8157
|28,2697
|15,2
|1,8
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|00:33:22 29-07-2025
|40,8347
|28,6982
|8,9
|2,1
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|09:43:43 25-07-2025
|40,8888
|28,4722
|22,5
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|12:04:06 19-07-2025
|40,862
|28,2603
|14,1
|2
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:20:19 19-07-2025
|40,8382
|28,6613
|18,9
|1,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:16:15 18-07-2025
|40,83
|28,2805
|8
|2,2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|23:15:42 15-07-2025
|40,7912
|28,2945
|12,6
|1,8
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:36:09 13-07-2025
|40,8018
|28,2803
|4,6
|2,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|01:21:11 13-07-2025
|40,8065
|28,2618
|17
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|20:36:25 11-07-2025
|40,8443
|28,278
|21,3
|2,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:58:23 11-07-2025
|40,7982
|28,2858
|11,7
|1,6
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:58:27 09-07-2025
|40,8353
|28,2668
|17,5
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:57:55 08-07-2025
|40,8475
|28,2548
|3,4
|1,6
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:38:54 08-07-2025
|40,8197
|28,286
|6,9
|2,4
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|10:11:28 08-07-2025
|41,1272
|28,9738
|0
|1,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|00:49:21 07-07-2025
|40,8045
|28,289
|11,4
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|15:34:55 06-07-2025
|40,8063
|28,2655
|4,7
|2,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:11:30 05-07-2025
|40,8155
|28,2732
|8,3
|2
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|15:00:32 05-07-2025
|40,8455
|28,6757
|11,1
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|14:40:24 05-07-2025
|40,8295
|28,2792
|14,3
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|14:24:20 05-07-2025
|40,8022
|28,285
|13,3
|4,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:56:09 04-07-2025
|40,8293
|28,279
|6,7
|2,4
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|09:14:02 04-07-2025
|40,8008
|28,2802
|9,9
|1,6
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:22:47 01-07-2025
|40,8187
|28,2885
|11,1
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|04:59:22 30-06-2025
|40,8113
|28,2908
|5,4
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|00:44:07 30-06-2025
|40,8035
|28,29
|11,4
|2,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|20:20:01 29-06-2025
|40,8005
|28,1642
|6,7
|2,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|07:18:18 29-06-2025
|40,7958
|28,2625
|11,5
|2,3
