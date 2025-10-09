Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul'da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Ekim 2025

Son dakika İstanbul deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul'da nerede oldu? İstanbul Kandilli ve AFAD son depremler.. 09 Ekim 2025 İstanbul deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu İstanbul'da? İstanbul son deprem büyüklüğü ne kadar? İstanbul'da ve İstanbul yakınındaki depremler nelerdir? İstanbul'da anlık deprem mi oldu? Son dakika İstanbul canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD İstanbul deprem haberleri.. İstanbul'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem İstanbul'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son İstanbul'da nerede deprem oldu? İstanbul deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 09 Ekim 2025 13:33:11 itibariyle Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 09 Ekim 2025..İstanbul ve İstanbul Kandilli deprem listesi..

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:01:03 08-10-2025 40,823 28,2817 5,1 1,8
SULTANGAZI (ISTANBUL) 21:59:33 04-10-2025 41,1288 28,886 5 1,7
SULTANGAZI (ISTANBUL) 17:57:55 03-10-2025 41,1062 28,8467 10,9 2,4
ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 10:01:44 03-10-2025 41,218 28,7658 0 1,5
SULTANGAZI (ISTANBUL) 05:12:35 25-09-2025 41,1365 28,8888 9,7 2,4
SULTANGAZI (ISTANBUL) 21:11:15 24-09-2025 41,1252 28,8642 10,1 1,3
SULTANGAZI (ISTANBUL) 14:03:53 24-09-2025 41,1215 28,881 5,3 1,5
SULTANGAZI (ISTANBUL) 14:01:12 24-09-2025 41,1298 28,8647 8,3 2
SULTANGAZI (ISTANBUL) 13:29:21 24-09-2025 41,1248 28,8687 7,5 2,5
SARIYER (ISTANBUL) 10:41:19 12-09-2025 41,1407 28,998 0 1,3
CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) 10:13:18 12-09-2025 41,253 28,891 0 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:10:08 05-09-2025 40,8292 28,1673 15,3 3,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:32:31 02-09-2025 40,8553 28,2588 16,9 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:57:37 20-08-2025 40,8143 28,2853 8,8 3,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:14:40 17-08-2025 40,818 28,2845 9,2 3,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:31:41 17-08-2025 40,8285 28,2753 6,7 2,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:07:24 07-08-2025 40,8172 28,2775 11,2 2,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 00:14:46 06-08-2025 40,852 28,2768 9,2 2,2
KAGITHANE (ISTANBUL) 11:49:24 01-08-2025 41,1348 28,969 0 1,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:33:19 01-08-2025 40,8187 28,2827 10,1 2,8
ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 20:32:21 31-07-2025 41,1955 28,702 16,2 1,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 13:36:40 31-07-2025 40,8207 28,2827 11,7 3,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:11:44 29-07-2025 40,8157 28,2697 15,2 1,8
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 00:33:22 29-07-2025 40,8347 28,6982 8,9 2,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:43:43 25-07-2025 40,8888 28,4722 22,5 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 12:04:06 19-07-2025 40,862 28,2603 14,1 2
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:20:19 19-07-2025 40,8382 28,6613 18,9 1,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:16:15 18-07-2025 40,83 28,2805 8 2,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 23:15:42 15-07-2025 40,7912 28,2945 12,6 1,8
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:36:09 13-07-2025 40,8018 28,2803 4,6 2,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:21:11 13-07-2025 40,8065 28,2618 17 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:36:25 11-07-2025 40,8443 28,278 21,3 2,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:58:23 11-07-2025 40,7982 28,2858 11,7 1,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:58:27 09-07-2025 40,8353 28,2668 17,5 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:57:55 08-07-2025 40,8475 28,2548 3,4 1,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:38:54 08-07-2025 40,8197 28,286 6,9 2,4
KAGITHANE (ISTANBUL) 10:11:28 08-07-2025 41,1272 28,9738 0 1,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 00:49:21 07-07-2025 40,8045 28,289 11,4 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 15:34:55 06-07-2025 40,8063 28,2655 4,7 2,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:11:30 05-07-2025 40,8155 28,2732 8,3 2
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 15:00:32 05-07-2025 40,8455 28,6757 11,1 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:40:24 05-07-2025 40,8295 28,2792 14,3 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:24:20 05-07-2025 40,8022 28,285 13,3 4,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:56:09 04-07-2025 40,8293 28,279 6,7 2,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:14:02 04-07-2025 40,8008 28,2802 9,9 1,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:22:47 01-07-2025 40,8187 28,2885 11,1 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:59:22 30-06-2025 40,8113 28,2908 5,4 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 00:44:07 30-06-2025 40,8035 28,29 11,4 2,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:20:01 29-06-2025 40,8005 28,1642 6,7 2,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 07:18:18 29-06-2025 40,7958 28,2625 11,5 2,3
