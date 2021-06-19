SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. İstanbul Valisi Yerlikaya, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

ntv.com.tr 19.06.2021 - 15:09 | Son Güncelleme : 19.06.2021 - 16:08

SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğunu duyurdu. 

7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıklandı.

İstanbull Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

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