SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.



AFAD, saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğunu duyurdu.



7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıklandı.

İstanbull Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.



TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER



DEPREM ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ