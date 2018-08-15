Son dakika haberi! Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastane çalışanları ve olay yerine gelen ekiplerce hastaların tahliyesi sağlandı.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

"UCUZ ATLATTIK"



Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Yangın hastanemizin çatı katındaki depoda çıktı. Nedenini henüz bilmiyoruz. Yedi dakika içerisinde 26 hastamızı tahliye edip diğer bloka aldık. Zaten tatbikatlarımızda bunun çalışmasını yapıyorduk. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Hamdolsun ucuz atlattık." şeklinde konuştu.