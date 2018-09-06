Son dakika haberi! Bostancı açıklarında bir helikopterin düştü.
Helikopterdeki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Öztürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken Halil Ünver'in ise bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal'dan Sefaköy'e gidiyordu.
"DENİZE İNDİRMEYE ÇALIŞTIM"
Helikopterin pilotu İsmet Özgür'ün kaza sonrası verdiği ilk ifadede "Denize indirmeye çalıştım, çakıldık" dediği öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır" açıklamasını yaptı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "(Helikopter kazasının nedeni) Kaza kırım ekibi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra öğrenebileceğiz" dedi.