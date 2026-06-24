Düzce'de deprem. İstanbul'da da hissedildi
24.06.2026 08:54
Son Güncelleme: 24.06.2026 09:00
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Düzce'de 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Sakarya'nın Hendek ilçesinde ve İstanbul'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce'nin Gümüşova ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın 5 yerleşim merkezi olan Sakarya'nın Hendek ilçesi ve İstanbul'daki bazı vatandaşlar da hissetti.
Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pütürge (Malatya)
|24 Haziran 2026 08:06
|38.2306
|38.5789
|7.00
|0.80
|Kovancılar (Elazığ)
|24 Haziran 2026 07:53
|38.7492
|39.6200
|12.43
|1.70
|Yedisu (Bingöl)
|24 Haziran 2026 07:24
|39.3772
|40.6378
|16.68
|1.80
|Nurdağı (Gaziantep)
|24 Haziran 2026 07:13
|37.1700
|36.7011
|8.15
|2.10
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [47.69 km] Karaburun (İzmir)
|24 Haziran 2026 07:05
|39.0414
|26.1536
|7.00
|1.50
|Soma (Manisa)
|24 Haziran 2026 06:34
|39.2172
|27.7869
|6.99
|1.00
|Kırkağaç (Manisa)
|24 Haziran 2026 06:20
|39.0972
|27.8528
|5.26
|1.00
|Doğanhisar (Konya)
|24 Haziran 2026 06:10
|38.1639
|31.6703
|7.93
|1.00
|Simav (Kütahya)
|24 Haziran 2026 05:27
|39.2367
|29.0008
|7.00
|1.60
|Yeşilova (Burdur)
|24 Haziran 2026 05:14
|37.6456
|29.7414
|7.00
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Haziran 2026 05:00
|39.2239
|28.1403
|5.23
|1.70
|Beypazarı (Ankara)
|24 Haziran 2026 04:57
|40.1517
|31.7850
|7.00
|1.90
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.84 km] Kuşadası (Aydın)
|24 Haziran 2026 04:32
|37.8550
|27.0406
|7.08
|1.30
|Buldan (Denizli)
|24 Haziran 2026 04:19
|38.0597
|28.9858
|8.95
|1.00
|Soma (Manisa)
|24 Haziran 2026 04:10
|39.2025
|27.7761
|7.02
|1.70
|Pınarbaşı (Kayseri)
|24 Haziran 2026 04:09
|38.7575
|36.5475
|7.00
|0.90
|Çelikhan (Adıyaman)
|24 Haziran 2026 04:01
|38.1058
|38.4192
|7.22
|1.80
|Pınarbaşı (Kayseri)
|24 Haziran 2026 03:08
|38.7606
|36.5661
|6.87
|1.30
|Marmara Denizi - [12.12 km] Bakırköy (İstanbul)
|24 Haziran 2026 03:07
|40.8517
|28.8289
|9.54
|2.00
|Beypazarı (Ankara)
|24 Haziran 2026 03:02
|40.1903
|31.9850
|24.11
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Haziran 2026 03:00
|39.1767
|28.1811
|7.00
|1.50