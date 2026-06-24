Düzce'de deprem. İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce'nin Gümüşova ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın 5 yerleşim merkezi olan Sakarya'nın Hendek ilçesi ve İstanbul 'daki bazı vatandaşlar da hissetti.

Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.