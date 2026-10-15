SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Gül, bugün tatil olan okulları yarın da tatil olduğunu açıklarken kamuda çalışanlar da yarın idarili sayılacağını duyurdu.

“84 YILIN EN BÜYÜK YAĞIŞI”

261 kilogram yağışla İstanbul'un 84 yılın en büyük yağışını aldığını açıklayan Vali Gül, “Toplamda 46 bin 597 personelimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bazıları botla bazıları da farklı araç kullanılarak kurtarıldı.” dedi.

14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vali Gül, 16 kapalı yolun açılmasına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

Gül, üniversitelerin tatil olup olmayacağına yönelik kararın ise ise okul yönetimlerinin elinde olduğunu sözlerine ekledi.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yağışların yaklaşık 2-3 gün daha süreceğini bildiren Davut Gül, “Toprak belli bir doyuma ulaştı. Herhangi bir yolun ve binanın çökmesi gibi durumlar için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz. ” uyarısında bulundu.

Motorların trafik yasağının da devam ettiğini dile getiren Vali Gül, “Trafik şartları uygun olduğunda açıklama yapacağız.” dedi.

Gül, elden etkilenen vatandaşların zararlarının tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü de dile getirip “Hedefimiz pazartesi günene kadar tamamının tespit edilmesi ve pazartesi itibarıyla da zararın ne olacağı nasıl karşılanacağı konusunda somut cevap vermemiz. Devletimiz güçlü milletimiz devlerimizin arkasında. Kimse açta açıkta kalmaz.” diye konuştu.