Son dakika haberi! Fatih, Çekmeköy ve Beykoz'da geçersiz oylar yeniden sayılacak. AK Parti il teşkilatının ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazların ardından 3 ilçe için karar verildi.

Yapılan başvuruları inceleyen seçim kurulları geçersiz oyların bir kez daha sayımını kararlaştırdı. 

AK Parti İstanbul'un 39 ilçesindeki yerel seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

Beykoz'da 5 bin 352, Çekmeköy'de ise 5 bin 684 oyun geçersiz olduğu açıklanmıştı.

Diğer ilçelerdeki itirazlar inceleniyor.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI

ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?