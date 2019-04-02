Son dakika haberi! Fatih, Çekmeköy ve Beykoz'da geçersiz oylar yeniden sayılacak. AK Parti il teşkilatının ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazların ardından 3 ilçe için karar verildi.
Yapılan başvuruları inceleyen seçim kurulları geçersiz oyların bir kez daha sayımını kararlaştırdı.
AK Parti İstanbul'un 39 ilçesindeki yerel seçim sonuçlarına itiraz etmişti.
Beykoz'da 5 bin 352, Çekmeköy'de ise 5 bin 684 oyun geçersiz olduğu açıklanmıştı.
Diğer ilçelerdeki itirazlar inceleniyor.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI
ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI
İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?