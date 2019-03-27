SON DAKİKA: İtalyan basını: Türkiye'den hareket eden bir gemi Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldı

Son dakika haberi! İstanbul'da Küçükyalı’dan Trablus’a giden El Hiblu adlı yakıt tankeri, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. İtalyan yetkililer, tankerin geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini bildirdi.

Türk bandıralı yakıt tankeri Libya açıklarında kurtardığı sığınmacılar tarafından kaçırıldı. İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu. Resmi verilere göre gemi Küçükyalı'dan Trablus'a gidiyordu.



İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini'nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı sığınmacıları Trablus limanına bırakmak istedi. Ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.



Yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu.



İtalyan haber ajansı ANSA, gemide yüzden fazla göçmenin bulunduğu bildirdi.

Kaynak Yeniçağ: Türk gemisini, kurtardığı sığınmacılar kaçırdı.