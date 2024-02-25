SON DAKİKA: İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre İzmir'in Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

SON DAKİKA: İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Saat 01.59 sıralarında 'in Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntının derinliğinin 7.4 kilometre olduğu bildirildi.

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