SON DAKİKA: İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Saat 01.59 sıralarında İzmir'in Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntının derinliğinin 7.4 kilometre olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [73.48 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-02-25
Saat:01:59:01 TSİ
Enlem:38.73639 N
Boylam:25.55944 E
Derinlik:7.44 km
Detay:https://t.co/GEuw5LOmni@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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