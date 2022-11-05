SON DAKİKA: İzmir Buca'da 3,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 16.26'daki depremin büyüklüğü 3,7 olarak kaydedildi.

Deprem yerin 9,7 kilometre altında meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

İlk belirlemelere göre hasar ya da yaralanma yok. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İtfaiye zabıta ve teknik ekiplerimizin yaptığı ilk incelemeler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmedi" dedi.

DEPREM KORKUSU İKİ CAN ALMIŞTI

Buca'da dün sabaha karşı 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde, tarihi bir caminin minaresi yıkıldı, 20 binada da hasar oluşmuştu.



Bir kişi kalp krizi, bir kişide yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?