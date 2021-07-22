SON DAKİKA: İzmir Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.  Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarından saat 04.20'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

22.07.2021 - 04:43 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 04:44

SON DAKİKA: İzmir Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 04.20'de ve 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,94 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 03.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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