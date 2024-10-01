SON DAKİKA: İzmir Karaburun'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: İzmir Karaburun'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan   açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'ne 46.23 kilometre uzaklıkta İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, saat 14.49'da gerçekleşirken depremin 11.01 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

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