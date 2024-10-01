SON DAKİKA: İzmir Karaburun'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'ne 46.23 kilometre uzaklıkta İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, saat 14.49'da gerçekleşirken depremin 11.01 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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