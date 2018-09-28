Son dakika haberi!
Süper Lig'de pazar günü oynanacak Göztepe-Atiker Konyaspor maçının akıbeti ise henüz belli değil.
Kuşadası'nda 29-30 Eylül'de teknelerin denize açılması da yasaklandı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
NTV HaberTürkiye
Son dakika haberi!
Süper Lig'de pazar günü oynanacak Göztepe-Atiker Konyaspor maçının akıbeti ise henüz belli değil.
Kuşadası'nda 29-30 Eylül'de teknelerin denize açılması da yasaklandı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...