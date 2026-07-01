Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Temmuz 2026
01.07.2026 15:40
NTV
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Tarih-saat 01 Temmuz 2026 15:03 itibariyle Çeşme (İzmir) 4.3 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika İzmir deprem haberleri 01 Temmuz 2026.. İzmir AFAD son depremler ve İzmir Kandilli son dakika deprem listesi..
İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi
|01 Temmuz 2026 15:03
|35.9817
|23.1672
|6.66
|4.30
|Ege Denizi - [10.21 km] Dikili (İzmir)
|01 Temmuz 2026 14:53
|38.8697
|26.7633
|7.00
|1.90
|Tire (İzmir)
|01 Temmuz 2026 10:52
|38.0925
|27.5242
|7.00
|1.00
|Ege Denizi - [09.84 km] Dikili (İzmir)
|01 Temmuz 2026 09:46
|38.8642
|26.8136
|7.00
|1.10
|Tire (İzmir)
|01 Temmuz 2026 09:29
|38.0231
|27.7350
|7.00
|2.20
|Ege Denizi - [51.66 km] Karaburun (İzmir)
|01 Temmuz 2026 03:17
|38.9725
|25.9700
|6.34
|1.90
|Ege Denizi - [21.25 km] Çeşme (İzmir)
|30 Haziran 2026 18:14
|38.0894
|26.3444
|17.09
|2.70