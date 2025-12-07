Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Aralık 2025
07.12.2025 18:20
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika İzmir deprem haberleri.. İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir Kandilli ve AFAD son depremler.. 07 Aralık 2025 İzmir deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu İzmir'de? İzmir son deprem büyüklüğü ne kadar? İzmir'de ve İzmir yakınındaki depremler nelerdir? İzmir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika İzmir canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD İzmir deprem haberleri.. İzmir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün İzmir'de deprem mi oldu? Deprem İzmir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son İzmir'de nerede deprem oldu? İzmir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 07 Aralık 2025 17:54 itibariyle Selçuk (İzmir) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika İzmir deprem haberleri 07 Aralık 2025.. İzmir AFAD son depremler ve İzmir Kandilli son dakika deprem listesi..
İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Selçuk (İzmir)
|07 Aralık 2025 17:54
|37.8875
|27.3711
|5.61
|3.50
|Selçuk (İzmir)
|07 Aralık 2025 17:37
|37.8744
|27.3503
|7.00
|2.80
|Ege Denizi - [05.67 km] Dikili (İzmir)
|07 Aralık 2025 07:26
|38.9328
|26.7536
|6.58
|1.50
|Ege Denizi - [42.95 km] Karaburun (İzmir)
|07 Aralık 2025 06:06
|38.9108
|26.0339
|11.55
|2.30
|Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
|06 Aralık 2025 23:48
|37.8567
|21.9667
|7.03
|4.80
|Bergama (İzmir)
|06 Aralık 2025 21:10
|38.9406
|27.1272
|7.00
|1.60