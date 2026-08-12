Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2026
12.08.2026 11:50
NTV
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Tarih-saat 12 Ağustos 2026 11:30 itibariyle Karaburun (İzmir) 3.7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [16.92 km] Karaburun (İzmir)
|12 Ağustos 2026 11:30
|38.7928
|26.5640
|12.37
|3.70
|Ege Denizi - [15.14 km] Foça (İzmir)
|12 Ağustos 2026 04:43
|38.8227
|26.6860
|11.08
|1.40
|Ödemiş (İzmir)
|12 Ağustos 2026 04:00
|38.3192
|27.8243
|7.02
|1.60
|Ege Denizi - [23.63 km] Seferihisar (İzmir)
|11 Ağustos 2026 22:16
|37.8625
|26.8673
|7.00
|1.20