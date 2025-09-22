Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Eylül 2025

Son dakika İzmir deprem haberleri..İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir Kandilli ve AFAD son depremler.. 22 Eylül 2025 İzmir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu İzmir'de? İzmir son deprem büyüklüğü ne kadar? İzmir'de ve İzmir yakınındaki depremler nelerdir? İzmir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika İzmir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD İzmir deprem haberleri.. İzmir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün İzmir'de deprem mi oldu? Deprem İzmir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son İzmir'de nerede deprem oldu? İzmir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 22 Eylül 2025 18:53:45 itibariyle Ege Denizi - [72.00 km] Karaburun () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Eylül 2025..İzmir ve İzmir Kandilli deprem listesi..

İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DUNDARLI-KINIK (IZMIR) 17:07:03 22-09-2025 39,097 27,3133 8 1,5
KASIKCI-BERGAMA (IZMIR) 04:31:49 20-09-2025 39,0888 27,2213 5,4 1,5
HORZUM-ODEMIS (IZMIR) 23:23:50 18-09-2025 38,3925 27,89 8,6 1,5
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 01:05:28 18-09-2025 39,012 27,5167 5 1,5
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 13:19:01 15-09-2025 38,3348 27,2585 8 3,1
TORBALI (IZMIR) 10:14:54 15-09-2025 38,1395 27,395 9,4 1,7
DOGANCILAR-BUCA (IZMIR) 06:42:13 15-09-2025 38,2942 27,341 15,3 1,3
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 03:14:53 13-09-2025 38,3132 27,2457 17,8 1,5
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 11:14:55 12-09-2025 38,184 27,3182 5,3 1,5
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 10:31:45 11-09-2025 39,0958 27,5105 0 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 20:40:08 09-09-2025 38,4697 26,7945 5 1,6
SALIHLER-DIKILI (IZMIR) 02:59:37 09-09-2025 39,1742 26,8128 3,2 2,1
TULUM-TORBALI (IZMIR) 17:25:29 06-09-2025 38,1227 27,4463 5,4 2,5
BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) 12:17:42 04-09-2025 38,3172 27,5337 3,4 1,1
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 05:44:43 01-09-2025 38,312 27,249 8,1 1,3
ACARLAR-SELCUK (IZMIR) 01:54:12 30-08-2025 37,914 27,3788 11 1,7
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 01:34:41 30-08-2025 37,923 27,2978 7,6 1,7
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 01:23:30 30-08-2025 37,9068 27,301 8,3 3
ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) 01:05:14 30-08-2025 37,9523 27,2453 5 1,7
ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) 16:25:46 29-08-2025 37,9278 27,2717 7 1,8
ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) 06:54:23 27-08-2025 38,979 27,0732 9,2 1,9
TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) 06:00:36 27-08-2025 38,975 27,0345 12,6 2,4
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 04:57:47 27-08-2025 38,3738 27,2342 16,9 2,3
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 17:40:40 19-08-2025 38,1315 27,2555 5 2,3
FOCA (IZMIR) 17:27:06 19-08-2025 38,656 26,7413 10,4 2,1
CILE-MENDERES (IZMIR) 04:13:23 19-08-2025 38,038 27,1253 6,2 1,6
KOSELER-KINIK (IZMIR) 01:59:11 14-08-2025 38,9973 27,3655 25,3 1,6
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 00:31:16 10-08-2025 37,895 27,4223 7,5 1,5
YAGCILAR-URLA (IZMIR) 18:36:26 09-08-2025 38,2445 26,6975 14,5 2
DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) 12:57:41 08-08-2025 38,9863 26,986 2 1,6
ALACALAR-BERGAMA (IZMIR) 04:57:46 08-08-2025 39,1172 27,0788 5 1,4
KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) 10:49:12 07-08-2025 38,9578 27,1372 7,6 1,8
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 23:22:23 06-08-2025 37,873 27,3723 11,7 1,8
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 23:22:22 06-08-2025 37,8963 27,4025 11,1 1,9
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:20:47 06-08-2025 37,8873 27,4085 7,1 2,7
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 18:20:29 05-08-2025 38,1837 27,2998 8,6 2,4
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 16:05:54 05-08-2025 39,0252 27,54 0 1,5
BAYINDIR (IZMIR) 01:52:45 05-08-2025 38,1983 27,6582 13,8 1,8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:45:59 02-08-2025 38,3562 27,2273 7,8 1,4
YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) 02:07:21 02-08-2025 38,1187 27,4575 6,2 1,8
KELER-MENDERES (IZMIR) 10:57:58 01-08-2025 38,1057 27,0508 10 1,5
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 07:42:02 01-08-2025 39,0808 27,4757 4,8 1,6
GAZIEMIR (IZMIR) 05:47:24 01-08-2025 38,3312 27,155 7,5 1,7
GAZIEMIR (IZMIR) 03:10:07 01-08-2025 38,3273 27,1518 7,4 1,8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:55:02 30-07-2025 38,3385 27,2297 8,1 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:48:18 29-07-2025 38,444 26,8612 4 1,6
BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) 04:14:35 28-07-2025 38,6725 26,5063 8,6 1,1
KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) 05:05:21 27-07-2025 38,993 27,1562 5 1,8
AKKOYUNLU-TIRE (IZMIR) 12:47:36 26-07-2025 38,14 27,6623 7,1 1,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 10:13:12 26-07-2025 38,3465 27,2232 2,2 1,9
İzmir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DUNDARLI-KINIK (IZMIR) 17:07:03 22-09-2025 39,097 27,3133 8 1,5
KASIKCI-BERGAMA (IZMIR) 04:31:49 20-09-2025 39,0888 27,2213 5,4 1,5
HORZUM-ODEMIS (IZMIR) 23:23:50 18-09-2025 38,3925 27,89 8,6 1,5
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 01:05:28 18-09-2025 39,012 27,5167 5 1,5
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 13:19:01 15-09-2025 38,3348 27,2585 8 3,1
TORBALI (IZMIR) 10:14:54 15-09-2025 38,1395 27,395 9,4 1,7
DOGANCILAR-BUCA (IZMIR) 06:42:13 15-09-2025 38,2942 27,341 15,3 1,3
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 03:14:53 13-09-2025 38,3132 27,2457 17,8 1,5
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 11:14:55 12-09-2025 38,184 27,3182 5,3 1,5
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 10:31:45 11-09-2025 39,0958 27,5105 0 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 20:40:08 09-09-2025 38,4697 26,7945 5 1,6
SALIHLER-DIKILI (IZMIR) 02:59:37 09-09-2025 39,1742 26,8128 3,2 2,1
TULUM-TORBALI (IZMIR) 17:25:29 06-09-2025 38,1227 27,4463 5,4 2,5
BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) 12:17:42 04-09-2025 38,3172 27,5337 3,4 1,1
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 05:44:43 01-09-2025 38,312 27,249 8,1 1,3
ACARLAR-SELCUK (IZMIR) 01:54:12 30-08-2025 37,914 27,3788 11 1,7
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 01:34:41 30-08-2025 37,923 27,2978 7,6 1,7
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 01:23:30 30-08-2025 37,9068 27,301 8,3 3
ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) 01:05:14 30-08-2025 37,9523 27,2453 5 1,7
ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) 16:25:46 29-08-2025 37,9278 27,2717 7 1,8
ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) 06:54:23 27-08-2025 38,979 27,0732 9,2 1,9
TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) 06:00:36 27-08-2025 38,975 27,0345 12,6 2,4
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 04:57:47 27-08-2025 38,3738 27,2342 16,9 2,3
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 17:40:40 19-08-2025 38,1315 27,2555 5 2,3
FOCA (IZMIR) 17:27:06 19-08-2025 38,656 26,7413 10,4 2,1
CILE-MENDERES (IZMIR) 04:13:23 19-08-2025 38,038 27,1253 6,2 1,6
KOSELER-KINIK (IZMIR) 01:59:11 14-08-2025 38,9973 27,3655 25,3 1,6
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 00:31:16 10-08-2025 37,895 27,4223 7,5 1,5
YAGCILAR-URLA (IZMIR) 18:36:26 09-08-2025 38,2445 26,6975 14,5 2
DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) 12:57:41 08-08-2025 38,9863 26,986 2 1,6
ALACALAR-BERGAMA (IZMIR) 04:57:46 08-08-2025 39,1172 27,0788 5 1,4
KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) 10:49:12 07-08-2025 38,9578 27,1372 7,6 1,8
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 23:22:23 06-08-2025 37,873 27,3723 11,7 1,8
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 23:22:22 06-08-2025 37,8963 27,4025 11,1 1,9
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:20:47 06-08-2025 37,8873 27,4085 7,1 2,7
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 18:20:29 05-08-2025 38,1837 27,2998 8,6 2,4
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 16:05:54 05-08-2025 39,0252 27,54 0 1,5
BAYINDIR (IZMIR) 01:52:45 05-08-2025 38,1983 27,6582 13,8 1,8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:45:59 02-08-2025 38,3562 27,2273 7,8 1,4
YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) 02:07:21 02-08-2025 38,1187 27,4575 6,2 1,8
KELER-MENDERES (IZMIR) 10:57:58 01-08-2025 38,1057 27,0508 10 1,5
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 07:42:02 01-08-2025 39,0808 27,4757 4,8 1,6
GAZIEMIR (IZMIR) 05:47:24 01-08-2025 38,3312 27,155 7,5 1,7
GAZIEMIR (IZMIR) 03:10:07 01-08-2025 38,3273 27,1518 7,4 1,8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:55:02 30-07-2025 38,3385 27,2297 8,1 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:48:18 29-07-2025 38,444 26,8612 4 1,6
BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) 04:14:35 28-07-2025 38,6725 26,5063 8,6 1,1
KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) 05:05:21 27-07-2025 38,993 27,1562 5 1,8
AKKOYUNLU-TIRE (IZMIR) 12:47:36 26-07-2025 38,14 27,6623 7,1 1,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 10:13:12 26-07-2025 38,3465 27,2232 2,2 1,9
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...