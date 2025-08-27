Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ağustos 2025

Tarih-saat 27 Ağustos 2025 02:44:41 itibariyle Ege Denizi - [66.34 km] Karaburun () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 17:40:40 19-08-2025 38,1315 27,2555 5 2,3
FOCA (IZMIR) 17:27:06 19-08-2025 38,656 26,7413 10,4 2,1
CILE-MENDERES (IZMIR) 04:13:23 19-08-2025 38,038 27,1253 6,2 1,6
KOSELER-KINIK (IZMIR) 01:59:11 14-08-2025 38,9973 27,3655 25,3 1,6
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 00:31:16 10-08-2025 37,895 27,4223 7,5 1,5
YAGCILAR-URLA (IZMIR) 18:36:26 09-08-2025 38,2445 26,6975 14,5 2
DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) 12:57:41 08-08-2025 38,9863 26,986 2 1,6
ALACALAR-BERGAMA (IZMIR) 04:57:46 08-08-2025 39,1172 27,0788 5 1,4
KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) 10:49:12 07-08-2025 38,9578 27,1372 7,6 1,8
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 23:22:23 06-08-2025 37,873 27,3723 11,7 1,8
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 23:22:22 06-08-2025 37,8963 27,4025 11,1 1,9
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:20:47 06-08-2025 37,8873 27,4085 7,1 2,7
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 18:20:29 05-08-2025 38,1837 27,2998 8,6 2,4
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 16:05:54 05-08-2025 39,0252 27,54 0 1,5
BAYINDIR (IZMIR) 01:52:45 05-08-2025 38,1983 27,6582 13,8 1,8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:45:59 02-08-2025 38,3562 27,2273 7,8 1,4
YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) 02:07:21 02-08-2025 38,1187 27,4575 6,2 1,8
KELER-MENDERES (IZMIR) 10:57:58 01-08-2025 38,1057 27,0508 10 1,5
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 07:42:02 01-08-2025 39,0808 27,4757 4,8 1,6
GAZIEMIR (IZMIR) 05:47:24 01-08-2025 38,3312 27,155 7,5 1,7
GAZIEMIR (IZMIR) 03:10:07 01-08-2025 38,3273 27,1518 7,4 1,8
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:55:02 30-07-2025 38,3385 27,2297 8,1 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:48:18 29-07-2025 38,444 26,8612 4 1,6
BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) 04:14:35 28-07-2025 38,6725 26,5063 8,6 1,1
KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) 05:05:21 27-07-2025 38,993 27,1562 5 1,8
AKKOYUNLU-TIRE (IZMIR) 12:47:36 26-07-2025 38,14 27,6623 7,1 1,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 10:13:12 26-07-2025 38,3465 27,2232 2,2 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 00:29:42 26-07-2025 38,444 27,6632 18,6 1,4
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 08:43:39 25-07-2025 38,1113 27,2108 5,2 1,4
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 12:05:46 24-07-2025 38,067 27,1357 5,7 3,3
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 12:01:38 24-07-2025 38,1415 27,7092 5,1 1,9
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 11:57:11 24-07-2025 38,1375 27,687 4,4 1,5
MENEMEN (IZMIR) 09:05:08 23-07-2025 38,6053 27,0877 17,2 1,8
TULUM-TORBALI (IZMIR) 04:52:24 23-07-2025 38,0713 27,4458 12,8 1,6
CESME (IZMIR) 03:22:12 21-07-2025 38,3008 26,2425 6,4 1,7
CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) 02:25:21 21-07-2025 38,8448 27,0392 4,8 1,2
KARABURUN (IZMIR) 20:49:50 19-07-2025 38,6348 26,493 12,3 2,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:59:39 19-07-2025 38,5352 26,7597 5,4 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 21:47:39 18-07-2025 38,4613 26,7713 12,6 1,2
KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) 17:44:21 18-07-2025 38,3462 27,3008 11,3 1,6
DUVERLIK-TORBALI (IZMIR) 21:28:52 17-07-2025 38,1998 27,4407 5,3 1,1
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 04:11:24 17-07-2025 37,9042 27,4003 4,9 1,2
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 04:07:58 17-07-2025 37,8703 27,4088 9,2 1,9
GAZIEMIR (IZMIR) 19:35:48 16-07-2025 38,3238 27,1593 10,1 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 19:08:31 15-07-2025 38,4588 26,8237 8,6 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 22:10:38 14-07-2025 38,6425 26,6105 5,3 2,2
SAGLIK-TORBALI (IZMIR) 14:07:00 14-07-2025 38,1085 27,3938 5,3 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 08:06:23 14-07-2025 38,4985 26,7683 14,8 2,7
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 07:20:02 12-07-2025 38,0545 27,104 5 1,5
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:02:09 12-07-2025 37,8892 27,4295 12,3 1,5
