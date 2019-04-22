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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak’ta iki yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü.
Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü.
Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan iki binanın altındaki toprakta kayarken, binalar tahliye edildi.
Toprak kayması nedeniyle asılı kalan dört katlı bina kısa bir süre sonra saat 14.15'te çöktü.
Çöken binanın yanındaki bir diğer binanın da çökme tehlikesi bulunuyor.
VALİLİK: 10 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İstanbul Valiliği, yıkılan bina çevresinde risk altındaki 10 binanın tahliye edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi.
Bina çökmesi nedeniyle herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmuyor.
VİDEO: BİNANIN ÇÖKME ANI