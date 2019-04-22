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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak’ta iki yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü.

Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü.



Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan iki binanın altındaki toprakta kayarken, binalar tahliye edildi.

Toprak kayması nedeniyle asılı kalan dört katlı bina kısa bir süre sonra saat 14.15'te çöktü.

RİSKLİ BİNA İÇİN KONTROLLÜ YIKIM

Çöken binanın yanındaki bir diğer binanın da çökme tehlikesi bulunuyor. 5 katlı bina kontrollü olarak yıkılıyor. Tahliye edilen binanın saat 17.30'da kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı.

Riskli bina kontrollü yıkılıyor.

21 BİNA TAHLİYE EDİLDİ



Bölgede risk altında olan 21 bina tahliye edildi. İstanbul Valiliği, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını duyurdu.

Bina çökmesi nedeniyle herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmuyor.

VİDEO: BİNANIN ÇÖKME ANI