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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3 saat arayla 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta saat 20.05'te merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.05'teki depremin ardından bu kez saat 23.08'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3 saat arayla 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.05'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 20.05'teki depremin ardından saat 23.08'de bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.

Sarsıntının 7,69 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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