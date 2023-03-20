SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 12.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

'ın Ekinözü ilçesinde, saat 12.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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