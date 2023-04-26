SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezinde saat 18.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bigiye göre, deprem yerin 7,36 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Kahramanmaraş Göksun merkezli depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Sarsıntı, Göksun ve çevre ilçelerde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar oluşmadı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Depremlerde 50 binin üzerinde kişi yaşamını yitirmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı.