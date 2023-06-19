SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aynı ilçede iki deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün saat 21.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Aynı bölgede saat 03.14'te 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aynı ilçede iki deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Dün saat 21.31'de kaydedilen depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde olduğu bildirilmişti.

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Göksun'da saat 03.14'te 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre yaşanan sarsıntı, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaşanan depremler nedeniyle ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarına başladığını belirterek "Saha taramalarımız devam ediyor, şu an için olumsuz ihbar alınmadı." dedi.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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