Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Haziran 2026
03.06.2026 13:40
NTV
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Tarih-saat 03 Haziran 2026 13:12 itibariyle Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 13:12
|37.5128
|37.2389
|12.46
|4.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 05:06
|37.9442
|36.5431
|4.74
|1.00
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 04:26
|37.8922
|36.6297
|6.95
|2.10
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 04:02
|38.1122
|37.0000
|12.15
|1.20
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 02:36
|38.0867
|37.3506
|7.04
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 02:22
|37.9858
|36.3114
|14.72
|1.60
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 02:10
|37.9550
|36.5342
|6.96
|1.50
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 01:46
|37.9417
|36.6697
|7.00
|1.30
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 00:24
|37.6100
|37.3047
|11.24
|1.70
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02 Haziran 2026 22:26
|38.1244
|37.5211
|7.20
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02 Haziran 2026 19:53
|37.8739
|36.4683
|7.00
|1.30
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02 Haziran 2026 17:07
|37.9969
|37.4208
|9.04
|2.50