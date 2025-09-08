Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Eylül 2025

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri..Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 08 Eylül 2025 Kahramanmaraş deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kahramanmaraş'ta? Kahramanmaraş son deprem büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş yakınındaki depremler nelerdir? Kahramanmaraş'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem Kahramanmaraş'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu? Kahramanmaraş deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 08 Eylül 2025 02:18:20 itibariyle Elbistan () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:18:20 08-09-2025 38,07556 37,62056 7,01 3,6
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:51:45 08-09-2025 37,9125 36,2987 5 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 01:51:45 08-09-2025 37,96528 36,34444 6,98 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:31:33 08-09-2025 38,36861 37,42639 6,98 1,8
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:31:33 08-09-2025 38,3713 37,4343 7,8 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 16:50:37 07-09-2025 38,10361 37,17389 7,07 2,3
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 16:50:36 07-09-2025 38,1125 37,1312 5,1 2,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:42:20 07-09-2025 37,38583 37,08722 9,16 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:38:09 07-09-2025 38,06889 37,55583 15,28 2,1
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:38:08 07-09-2025 38,106 37,5523 5 2
Göksun (Kahramanmaraş) 09:18:23 06-09-2025 38,00167 36,42667 7 2,8
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:18:22 06-09-2025 37,9752 36,4175 5 2,9
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:57:23 06-09-2025 38,1462 37,4652 23,7 0,9
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 03:26:35 06-09-2025 37,5302 37,1668 7,2 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:04:47 06-09-2025 38,18028 37,05222 7 1,4
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 19:25:30 05-09-2025 37,8285 36,5735 5,3 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:25:30 05-09-2025 37,88056 36,65083 7 1,9
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:25:48 05-09-2025 38,3693 37,4388 9,4 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:06:25 05-09-2025 37,38361 37,01806 10,21 1,2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:05:42 05-09-2025 38,109 36,5462 9,1 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:08:54 05-09-2025 37,51611 37,04 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:26:03 04-09-2025 37,99611 37,525 12,6 1,4
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:26:02 04-09-2025 37,971 37,5125 4,4 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 21:28:39 03-09-2025 38,005 36,57556 7,02 1,4
AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:28:39 03-09-2025 38,0215 36,6512 5,5 1,6
Afşin (Kahramanmaraş) 18:52:20 03-09-2025 38,14194 36,85278 7,02 1,8
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:52:20 03-09-2025 38,1607 36,7817 12,9 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:25:46 03-09-2025 37,60167 36,94278 7,38 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:55:11 03-09-2025 37,59083 36,95611 7 0,8
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:40:49 02-09-2025 37,3367 37,0465 7,5 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:40:49 02-09-2025 37,35778 37,09139 13,19 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 20:32:44 01-09-2025 37,7725 36,39389 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:22:21 01-09-2025 38,06056 37,61333 7,03 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:35:46 01-09-2025 38,03778 37,39778 7,24 1,3
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:35:46 01-09-2025 38,0308 37,4075 5,1 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:17:35 01-09-2025 37,35833 37,04028 12,68 1,7
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:16:04 01-09-2025 38,3755 37,4548 5,2 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:16:04 01-09-2025 38,3925 37,42139 9,83 1,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:06:54 01-09-2025 38,1355 37,0182 4,9 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:06:54 01-09-2025 38,12194 37,015 6,94 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 00:27:12 01-09-2025 37,98833 36,385 6,98 1,7
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:27:12 01-09-2025 37,998 36,412 2,9 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:52:00 31-08-2025 38,08556 37,27194 5,22 1,4
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:52:00 31-08-2025 38,0748 37,2898 4,4 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:42:57 31-08-2025 38,01083 37,4425 7 1,8
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:42:57 31-08-2025 38,0173 37,5048 5 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:54:21 31-08-2025 38,08778 37,46333 7,01 1,4
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:05:21 31-08-2025 38,1512 36,6355 15,5 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 23:59:22 30-08-2025 38,12917 36,58389 6,99 1,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:59:22 30-08-2025 38,128 36,6122 5,1 1,9
Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:51:45 08-09-2025 37,9125 36,2987 5 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:31:33 08-09-2025 38,3713 37,4343 7,8 1,8
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 16:50:36 07-09-2025 38,1125 37,1312 5,1 2,4
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:38:08 07-09-2025 38,106 37,5523 5 2
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:18:22 06-09-2025 37,9752 36,4175 5 2,9
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:57:23 06-09-2025 38,1462 37,4652 23,7 0,9
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 03:26:35 06-09-2025 37,5302 37,1668 7,2 2
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 19:25:30 05-09-2025 37,8285 36,5735 5,3 1,9
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:25:48 05-09-2025 38,3693 37,4388 9,4 1,5
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:05:42 05-09-2025 38,109 36,5462 9,1 1,6
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:26:02 04-09-2025 37,971 37,5125 4,4 1,3
AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:28:39 03-09-2025 38,0215 36,6512 5,5 1,6
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:52:20 03-09-2025 38,1607 36,7817 12,9 1,5
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:40:49 02-09-2025 37,3367 37,0465 7,5 1,8
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:35:46 01-09-2025 38,0308 37,4075 5,1 1,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:16:04 01-09-2025 38,3755 37,4548 5,2 1,4
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:06:54 01-09-2025 38,1355 37,0182 4,9 1,9
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:27:12 01-09-2025 37,998 36,412 2,9 1,6
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:52:00 31-08-2025 38,0748 37,2898 4,4 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:42:57 31-08-2025 38,0173 37,5048 5 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:05:21 31-08-2025 38,1512 36,6355 15,5 1,3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:59:22 30-08-2025 38,128 36,6122 5,1 1,9
KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 20:19:54 30-08-2025 38,2138 37,0378 23,8 1,5
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:38:41 30-08-2025 38,1712 37,0155 5,3 1,6
KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:45:39 30-08-2025 37,5987 37,3283 9,8 1,8
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:41:54 30-08-2025 38,095 37,1005 5 1,6
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:20:40 30-08-2025 38,359 37,489 4,4 2,5
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:31:31 29-08-2025 38,0697 36,4772 10,2 1,7
SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 04:57:50 29-08-2025 37,4032 36,5055 5,1 1,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:17:45 29-08-2025 38,0873 36,6298 5,4 3
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:10:00 28-08-2025 38,1243 37,3115 6,3 2,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:47:49 28-08-2025 38,361 37,4683 5 3,6
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 01:59:59 28-08-2025 37,891 36,6998 6,6 1,5
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:01:20 28-08-2025 38,0638 36,6207 8,3 2,3
MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:55:55 27-08-2025 38,1502 36,4147 14,3 1,6
KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:00:12 27-08-2025 38,1162 36,7858 7,5 2,7
YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:18 27-08-2025 38,2805 37,516 14,2 1,3
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 00:35:03 26-08-2025 38,1573 36,7673 13,7 1,2
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:49:55 25-08-2025 38,1333 36,6118 18 1,9
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 17:28:23 25-08-2025 38,1052 37,2415 28,7 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:36:22 24-08-2025 38,1368 36,6 5,3 1,8
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:59:56 24-08-2025 38,092 37,2475 5 3,9
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 08:42:02 23-08-2025 38,1572 37,0185 5 1,8
KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:23:07 22-08-2025 38,1858 37,0563 12,3 1,4
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:36:27 22-08-2025 38,4265 37,262 11,1 1,5
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 00:47:42 22-08-2025 38,1715 36,867 13,7 1,3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:44:18 22-08-2025 38,117 36,5975 10,5 1,7
KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:14:56 22-08-2025 38,0155 36,7628 5 2,5
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:41:48 21-08-2025 38,0537 37,2795 5 3,5
ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:23:03 21-08-2025 38,1682 36,6595 7,6 2,8
