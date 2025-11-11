Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Kasım 2025
11.11.2025 04:20
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 11 Kasım 2025 Kahramanmaraş deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Kahramanmaraş'ta? Kahramanmaraş son deprem büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş yakınındaki depremler nelerdir? Kahramanmaraş'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem Kahramanmaraş'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu? Kahramanmaraş deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 11 Kasım 2025 03:40 itibariyle Göksun (Kahramanmaraş) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11 Kasım 2025 03:40
|37.9436
|36.3219
|6.96
|3.60
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11 Kasım 2025 01:01
|37.3858
|36.8856
|7.00
|1.30
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10 Kasım 2025 15:13
|38.3603
|37.4978
|7.00
|1.60