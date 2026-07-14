Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Temmuz 2026
14.07.2026 21:50
NTV
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 14 Temmuz 2026 Kahramanmaraş deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Kahramanmaraş'ta? Kahramanmaraş son deprem büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş yakınındaki depremler nelerdir? Kahramanmaraş'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem Kahramanmaraş'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu? Kahramanmaraş deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 14 Temmuz 2026 21:27 itibariyle Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.2 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri 14 Temmuz 2026.. Kahramanmaraş AFAD son depremler ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika deprem listesi..
Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 21:27
|37.2660
|37.0553
|8.53
|4.20
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 16:12
|38.2463
|37.7197
|7.11
|1.90
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 12:17
|37.8877
|37.1300
|7.00
|1.20
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 12:10
|37.3607
|36.9170
|14.38
|1.20
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 12:07
|37.8310
|36.6257
|7.00
|1.30
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 10:58
|37.8435
|36.5935
|7.04
|1.60
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 10:27
|37.9237
|36.4850
|7.19
|1.20
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 09:18
|37.8680
|36.6703
|7.00
|2.50
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 09:16
|37.8633
|36.6517
|7.00
|2.30
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 09:07
|37.8708
|36.6653
|7.00
|1.50
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 09:06
|37.8712
|36.6565
|7.18
|1.80
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14 Temmuz 2026 08:35
|37.4622
|37.2025
|7.00
|1.60
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|13 Temmuz 2026 23:02
|37.3267
|37.0393
|11.57
|1.40