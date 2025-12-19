Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Aralık 2025
19.12.2025 16:40
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 19 Aralık 2025 Kahramanmaraş deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Kahramanmaraş'ta? Kahramanmaraş son deprem büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş yakınındaki depremler nelerdir? Kahramanmaraş'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem Kahramanmaraş'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu? Kahramanmaraş deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 19 Aralık 2025 16:19 itibariyle Göksun (Kahramanmaraş) 4.2 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri 19 Aralık 2025.. Kahramanmaraş AFAD son depremler ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika deprem listesi..
Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19 Aralık 2025 16:19
|38.2047
|36.7022
|10.82
|4.20
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19 Aralık 2025 14:22
|37.8717
|36.4775
|7.01
|2.20
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19 Aralık 2025 10:26
|38.0714
|37.4558
|6.97
|1.70
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19 Aralık 2025 03:40
|37.3525
|37.0497
|7.00
|1.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18 Aralık 2025 23:30
|38.1525
|36.5183
|9.65
|2.10