Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Mayıs 2026

19.05.2026 15:20
NTV
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri.. 19 Mayıs 2026 Kahramanmaraş deprem son dakika haberleri haberin detayında... Kahramanmaraş son deprem büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş yakınındaki depremler nelerdir? Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi?
Tarih-saat 19 Mayıs 2026 14:41 itibariyle Türkoğlu (Kahramanmaraş) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 14:41
|37.3867
|36.7472
|4.01
|3.50
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 13:57
|37.7644
|36.6378
|7.00
|2.60
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 13:29
|37.7431
|36.6239
|6.86
|1.90
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 12:45
|37.7844
|36.6594
|7.00
|1.60
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 12:07
|37.5978
|36.9358
|7.00
|1.20
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 10:25
|37.3539
|37.0639
|10.09
|1.80
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 09:30
|38.1197
|36.6183
|7.19
|2.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 06:10
|37.9022
|36.4853
|7.00
|1.50
|Afşin (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 03:38
|38.1275
|37.0178
|7.04
|1.20
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 03:20
|37.9944
|36.3239
|7.00
|1.30
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 02:50
|37.9553
|36.5411
|6.91
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19 Mayıs 2026 00:58
|37.9239
|36.4689
|7.02
|1.30
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18 Mayıs 2026 22:20
|38.3386
|37.3625
|7.02
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18 Mayıs 2026 21:15
|38.0078
|36.3086
|6.99
|1.30
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18 Mayıs 2026 20:18
|37.9872
|37.4050
|7.00
|2.00
|Afşin (Kahramanmaraş)
|18 Mayıs 2026 17:07
|38.1439
|37.0075
|9.92
|1.40