Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Ekim 2025

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri..Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 23 Ekim 2025

Tarih-saat 23 Ekim 2025 22:08:34 itibariyle Türkoğlu () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:08:34 23-10-2025 37,39222 36,8875 7,11 4
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01) 17:44:01 23-10-2025 38,0917 37,6425 31,4 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 16:48:42 23-10-2025 38,12278 36,59361 6,99 2,2
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:48:41 23-10-2025 38,1332 36,6143 1,3 1,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:04:00 23-10-2025 38,1215 36,5918 4,8 1,6
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 02:09:12 23-10-2025 37,6057 37,1888 5,4 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:09:12 23-10-2025 37,61778 37,16889 6,93 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:00:30 23-10-2025 38,20361 37,2675 6,99 1,2
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:00:27 23-10-2025 38,2402 37,307 5 1,6
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:55:41 22-10-2025 38,1277 36,8658 6,4 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:42:38 22-10-2025 37,30722 37,00333 5,86 1,3
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:42:38 22-10-2025 37,2953 37,0552 1,2 1,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:55:29 22-10-2025 38,4027 37,403 14,4 1,4
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:45:13 22-10-2025 38,032 36,8862 17,4 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:53:09 22-10-2025 37,76528 36,55917 7,11 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:46:50 22-10-2025 38,21861 37,10139 7 2,2
IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:46:48 22-10-2025 38,226 37,0865 5 2,2
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:26:31 22-10-2025 37,3947 36,9103 5 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:07:41 21-10-2025 37,39444 37,00778 12,91 0,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:59:08 21-10-2025 37,30111 37,04417 7,67 1,2
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:05:35 21-10-2025 37,2252 37,0787 0 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:05:34 21-10-2025 37,23833 37,02806 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:11:03 21-10-2025 37,30639 37,02056 5,47 2,5
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:11:03 21-10-2025 37,2972 37,0038 5,4 2,4
BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:05:59 21-10-2025 37,299 36,9815 7,4 3,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:05:59 21-10-2025 37,28778 36,99167 4,27 3,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:27:22 20-10-2025 38,1232 36,6855 3,6 1,8
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:12:35 20-10-2025 37,9092 36,2978 20,7 1,7
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:32:24 20-10-2025 38,002 36,5685 8,9 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 10:14:31 20-10-2025 38,02389 36,35194 7 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:37:32 20-10-2025 37,60806 37,27944 7,05 2,2
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:37:32 20-10-2025 37,6092 37,2663 8,6 2,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:42:57 20-10-2025 38,06667 37,405 7,01 1,7
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:42:56 20-10-2025 38,0597 37,392 3,3 1,6
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:33:33 20-10-2025 37,9565 36,23 3,3 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:33:33 20-10-2025 37,96028 36,23972 5,51 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:25:26 20-10-2025 38,12083 36,51778 7 1
Andırın (Kahramanmaraş) 18:50:53 19-10-2025 37,57611 36,40139 15,84 2
TORUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 18:50:53 19-10-2025 37,4423 36,3732 3,1 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 12:17:43 19-10-2025 37,40833 36,27 7 2,1
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 00:44:33 19-10-2025 37,4927 37,1838 6,7 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 00:44:33 19-10-2025 37,47417 37,19528 15,53 1,2
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:48:11 18-10-2025 38,085 37,1657 3,2 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:48:11 18-10-2025 38,08722 37,14639 7,74 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 04:06:51 18-10-2025 37,86333 36,28417 6,99 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 02:58:07 18-10-2025 38,11083 36,55833 7 1
SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:58:05 18-10-2025 38,0288 36,5943 9,2 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:57:14 17-10-2025 37,7825 36,57083 7 1,7
AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 23:57:14 17-10-2025 37,7392 36,5373 8 1,6
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:49:43 17-10-2025 38,083 37,3055 8,3 1,6
Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
