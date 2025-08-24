Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Ağustos 2025
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri..Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 24 Ağustos 2025 Kahramanmaraş deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kahramanmaraş'ta? Kahramanmaraş son deprem büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş yakınındaki depremler nelerdir? Kahramanmaraş'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem Kahramanmaraş'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu? Kahramanmaraş deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 24 Ağustos 2025 05:59:57 itibariyle Elbistan (Kahramanmaraş) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri 24 Ağustos 2025..Kahramanmaraş AFAD son depremler ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika deprem listesi..
|Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:59:57 24-08-2025
|38,1075
|37,26694
|19,74
|4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:38:38 24-08-2025
|37,45639
|36,955
|7,01
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|03:50:51 24-08-2025
|37,33583
|36,78861
|6,93
|0,8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|03:35:33 24-08-2025
|37,80583
|36,25833
|6,98
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:07:17 24-08-2025
|38,10417
|37,00806
|7
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:19:23 24-08-2025
|37,41917
|36,77056
|8,06
|0,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:02:33 23-08-2025
|38,14944
|37,54111
|7
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|12:48:59 23-08-2025
|37,39611
|36,27861
|6,98
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|08:42:02 23-08-2025
|38,13528
|37,01889
|7
|1,7
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|08:42:02 23-08-2025
|38,1572
|37,0185
|5
|1,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:23:42 23-08-2025
|37,33944
|37,00417
|7
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14:54:16 22-08-2025
|37,45444
|36,99972
|7,6
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:51:19 22-08-2025
|37,95417
|36,33861
|7,06
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:23:08 22-08-2025
|38,10528
|37,07417
|7
|1,3
|KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:23:07 22-08-2025
|38,1858
|37,0563
|12,3
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:17:54 22-08-2025
|38,48444
|37,23556
|7,01
|1,4
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:36:27 22-08-2025
|38,4265
|37,262
|11,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:16:58 22-08-2025
|37,99917
|36,33083
|7
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|00:47:43 22-08-2025
|38,14417
|36,86861
|15,2
|1,2
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|00:47:42 22-08-2025
|38,1715
|36,867
|13,7
|1,3
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:44:18 22-08-2025
|38,117
|36,5975
|10,5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:44:17 22-08-2025
|38,12139
|36,58472
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:14:57 22-08-2025
|38,03833
|36,79389
|7,01
|2,6
|KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:14:56 22-08-2025
|38,0155
|36,7628
|5
|2,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:41:49 21-08-2025
|38,05528
|37,3
|6,98
|3,7
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:41:48 21-08-2025
|38,0537
|37,2795
|5
|3,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|16:13:47 21-08-2025
|37,56167
|37,28389
|7
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:36:21 21-08-2025
|37,54167
|37,24167
|7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:23:03 21-08-2025
|38,1625
|36,63361
|7
|2,7
|ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:23:03 21-08-2025
|38,1682
|36,6595
|7,6
|2,8
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:36:24 21-08-2025
|38,044
|36,5918
|16
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:37:47 21-08-2025
|38,18528
|36,4025
|7
|1,9
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:37:44 21-08-2025
|38,1138
|36,6405
|1,2
|2,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:43:54 20-08-2025
|37,88667
|36,67889
|7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:11:24 20-08-2025
|38,0975
|36,57333
|7,05
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:02:04 19-08-2025
|38,42722
|37,25361
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:53:56 19-08-2025
|38,12667
|36,57306
|7
|2
|MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:53:55 19-08-2025
|38,1095
|36,4947
|8
|2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|07:06:01 19-08-2025
|38,1743
|36,7627
|6,4
|2,3
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:53:21 18-08-2025
|38,4733
|37,2932
|4,6
|1,9
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:52:23 18-08-2025
|37,3212
|37,066
|5,8
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:52:23 18-08-2025
|37,34389
|37,07
|6,78
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:17:09 18-08-2025
|38,10722
|37,00528
|17,01
|2,3
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:17:08 18-08-2025
|38,141
|36,9987
|5
|2,3
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:30:58 18-08-2025
|38,4543
|37,3175
|3
|3,3
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:49:56 18-08-2025
|38,4623
|37,3088
|3,8
|2
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:09:12 18-08-2025
|38,1375
|36,6828
|17,5
|1,6
|YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|05:00:54 18-08-2025
|37,6043
|36,3695
|3,9
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:00:53 18-08-2025
|37,56639
|36,32917
|7
|1,6
|ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:04:54 17-08-2025
|38,0853
|36,892
|5,4
|2,3
|Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|08:42:02 23-08-2025
|38,1572
|37,0185
|5
|1,8
|KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:23:07 22-08-2025
|38,1858
|37,0563
|12,3
|1,4
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:36:27 22-08-2025
|38,4265
|37,262
|11,1
|1,5
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|00:47:42 22-08-2025
|38,1715
|36,867
|13,7
|1,3
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:44:18 22-08-2025
|38,117
|36,5975
|10,5
|1,7
|KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:14:56 22-08-2025
|38,0155
|36,7628
|5
|2,5
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:41:48 21-08-2025
|38,0537
|37,2795
|5
|3,5
|ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:23:03 21-08-2025
|38,1682
|36,6595
|7,6
|2,8
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:36:24 21-08-2025
|38,044
|36,5918
|16
|1,8
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:37:44 21-08-2025
|38,1138
|36,6405
|1,2
|2,6
|MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:53:55 19-08-2025
|38,1095
|36,4947
|8
|2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|07:06:01 19-08-2025
|38,1743
|36,7627
|6,4
|2,3
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:53:21 18-08-2025
|38,4733
|37,2932
|4,6
|1,9
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:52:23 18-08-2025
|37,3212
|37,066
|5,8
|1,6
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:17:08 18-08-2025
|38,141
|36,9987
|5
|2,3
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:30:58 18-08-2025
|38,4543
|37,3175
|3
|3,3
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:49:56 18-08-2025
|38,4623
|37,3088
|3,8
|2
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:09:12 18-08-2025
|38,1375
|36,6828
|17,5
|1,6
|YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|05:00:54 18-08-2025
|37,6043
|36,3695
|3,9
|1,7
|ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:04:54 17-08-2025
|38,0853
|36,892
|5,4
|2,3
|CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|04:31:57 17-08-2025
|38,0272
|37,174
|5,3
|1,5
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|04:28:28 17-08-2025
|38,0963
|37,1855
|8,7
|1,1
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|04:27:25 17-08-2025
|38,055
|37,2058
|7,6
|1,6
|CUKURHISAR (KAHRAMANMARAS)
|02:55:07 17-08-2025
|37,81
|36,598
|8,1
|2,1
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:29:07 17-08-2025
|38,167
|37,0292
|16,5
|1,1
|KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:38:05 17-08-2025
|37,3632
|36,807
|7,8
|1,2
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:16:00 16-08-2025
|37,9535
|36,3795
|5,3
|1,9
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:25:59 16-08-2025
|38,0235
|37,419
|2,8
|1,7
|MEZERE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|15:27:16 16-08-2025
|37,421
|37,3693
|17,9
|1,7
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:01:55 16-08-2025
|38,0433
|37,0203
|10,4
|1,7
|INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|05:10:09 16-08-2025
|38,4007
|36,8292
|27,6
|1,3
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:58:27 15-08-2025
|38,442
|37,3022
|9,2
|1,7
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:15:50 15-08-2025
|38,15
|36,6008
|2,3
|2
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:27:37 14-08-2025
|37,9762
|36,4013
|16,7
|1,8
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:02:47 13-08-2025
|38,1162
|36,6627
|5,5
|1,5
|BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:42:14 13-08-2025
|37,9022
|37,438
|12,8
|1,5
|GUZELYURT (KAHRAMANMARAS)
|04:36:37 11-08-2025
|37,4842
|37,0285
|4,5
|2,2
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:08:00 11-08-2025
|38,0427
|37,37
|7,4
|1,7
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:08:11 10-08-2025
|38,0637
|37,3822
|5
|1,6
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|20:44:26 10-08-2025
|38,0728
|37,4198
|5
|2,2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:49:41 10-08-2025
|38,0835
|36,624
|7,2
|1,7
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:45:25 10-08-2025
|38,0435
|36,548
|10,6
|1,8
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:38:49 09-08-2025
|38,1678
|36,8707
|7,8
|1,7
|GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:04:31 09-08-2025
|38,022
|36,5002
|7,4
|1,9
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:34:02 09-08-2025
|38,0175
|37,3223
|5
|1,3
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:50:49 09-08-2025
|38,1833
|37,3522
|15
|1,1
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:01:15 08-08-2025
|37,3923
|37,1103
|7,3
|1,1
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:25:34 08-08-2025
|38,0387
|37,4047
|5
|2,1
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|02:48:46 08-08-2025
|37,4998
|37,1025
|5,9
|1,9
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:43:04 08-08-2025
|37,721
|36,3312
|6,8
|1,5