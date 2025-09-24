Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Eylül 2025

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri..Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 24 Eylül 2025

Tarih-saat 24 Eylül 2025 14:18:41 itibariyle Elbistan () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:18:41 24-09-2025 38,36944 37,43694 7 3,6
CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:36:09 24-09-2025 38,0197 37,1702 6,6 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 12:36:09 24-09-2025 38,02139 37,16167 6,98 1,5
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:30:02 24-09-2025 38,0932 36,7492 5,4 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 10:30:01 24-09-2025 38,07111 36,745 15,02 2,8
ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:23:03 24-09-2025 38,003 37,1958 7,1 2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 10:23:03 24-09-2025 38,0275 37,17806 7,1 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:01:53 24-09-2025 38,34 37,19556 7 1,4
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:08:39 24-09-2025 37,2418 37,016 6,8 1,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 20:06:47 23-09-2025 38,05389 37,42528 7,02 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:39:32 23-09-2025 37,80556 36,57306 7 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:34:57 23-09-2025 38,13611 37,37278 6,96 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:46:25 23-09-2025 38,18389 37,30306 7 2,2
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:46:24 23-09-2025 38,179 37,329 5 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:42:52 23-09-2025 38,37694 37,42306 7,02 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:42:51 23-09-2025 38,3665 37,4862 3,6 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:26:10 23-09-2025 38,36 37,4612 5 2,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:15:53 23-09-2025 37,30778 37,00417 6,49 1,3
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:15:52 23-09-2025 37,3182 37,0252 6,3 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 21:46:02 22-09-2025 38,00194 36,30833 6,97 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:00:47 22-09-2025 38,48889 37,20972 9,35 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 20:17:49 21-09-2025 38,13833 36,51778 7 2,3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:17:46 21-09-2025 38,1002 36,6307 5 2,4
Andırın (Kahramanmaraş) 13:52:30 21-09-2025 37,40556 36,29083 7,22 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:42:14 21-09-2025 37,98583 36,59278 7 2,2
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:42:14 21-09-2025 37,9712 36,6548 5,3 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:01:02 21-09-2025 38,27139 37,17 8,84 1,7
DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:01:01 21-09-2025 38,2975 37,1833 25,5 2
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:22:28 21-09-2025 37,967 36,6648 7,4 1,8
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:09:08 21-09-2025 38,3702 37,4003 4,9 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:57:58 20-09-2025 37,97889 36,58278 6,86 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:56:05 20-09-2025 38,4007 37,2738 16,9 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 06:35:28 20-09-2025 38,14361 36,66861 7,66 1,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:35:27 20-09-2025 38,1313 36,6653 5,4 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:10:08 19-09-2025 38,00583 36,59944 6,99 1,4
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:10:08 19-09-2025 38,0252 36,6782 9,3 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:13 19-09-2025 38,0325 36,6075 7,01 1,6
SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:00:12 19-09-2025 38,0148 36,6003 9,3 1,7
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 20:48:47 19-09-2025 37,9622 36,6067 5,6 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 20:48:47 19-09-2025 37,97861 36,55639 6,96 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 20:05:38 19-09-2025 38,0625 37,14111 9,74 2,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:01:50 19-09-2025 38,375 37,4448 1,5 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:06:19 19-09-2025 37,57306 37,28667 7 1,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:56:43 19-09-2025 37,307 37,0422 9,3 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:56:42 19-09-2025 37,28667 37,04333 12,71 2,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:49:08 19-09-2025 38,414 37,396 15,1 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:15:50 19-09-2025 38,06528 36,64167 6,81 1,8
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:15:49 19-09-2025 38,0742 36,5987 16,6 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 20:26:46 18-09-2025 37,4725 37,22028 12,88 2,1
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:26:46 18-09-2025 37,4967 37,1753 10 2
