Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ekim 2025

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri..Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 31 Ekim 2025 Kahramanmaraş deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kahramanmaraş'ta? Kahramanmaraş son deprem büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş yakınındaki depremler nelerdir? Kahramanmaraş'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem Kahramanmaraş'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu? Kahramanmaraş deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 31 Ekim 2025 03:40:31 itibariyle Dulkadiroğlu () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 31 Ekim 2025.. ve Kahramanmaraş Kandilli deprem listesi..

Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:40:31 31-10-2025 37,47333 37,20278 7 3,6
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:54:13 31-10-2025 37,7265 36,4418 5,6 2,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:54:13 31-10-2025 37,8175 36,50806 7 2,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:56:25 30-10-2025 37,51361 36,86944 7 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:27:08 30-10-2025 38,08917 37,09278 13,42 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 01:55:18 30-10-2025 37,49083 36,99167 16,19 1,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:54:31 29-10-2025 37,41472 37,15889 7,68 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:52:00 29-10-2025 37,42111 37,15472 6,6 0,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:36:51 29-10-2025 37,28389 37,01528 7,62 2,1
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:36:51 29-10-2025 37,2788 37,0113 5,4 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:12:02 29-10-2025 38,3772 37,2698 27,1 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:42:02 29-10-2025 38,08778 37,1975 7 2,1
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:42:02 29-10-2025 38,1013 37,2103 3 2
Göksun (Kahramanmaraş) 20:30:44 28-10-2025 38,09639 36,52972 6,96 1,5
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:53:58 28-10-2025 38,1097 36,5802 12,2 1,6
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:46:19 28-10-2025 37,9557 36,1958 5 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:40:58 28-10-2025 37,36944 36,72194 8,01 1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:41:37 27-10-2025 38,10361 36,50944 7 2,7
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:41:37 27-10-2025 38,1022 36,521 5,3 2,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:41:28 27-10-2025 37,42083 37,20278 6,37 1
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:44:48 27-10-2025 37,4575 37,167 8,9 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:44:48 27-10-2025 37,46278 37,20306 9,84 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:41:59 27-10-2025 37,82611 36,64917 6,95 1,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 03:41:59 27-10-2025 37,7605 36,6028 7,9 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:42:55 27-10-2025 38,13889 37,26111 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:23:30 27-10-2025 38,01417 36,34778 6,99 2,1
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:23:30 27-10-2025 38,0108 36,3622 5 2
Göksun (Kahramanmaraş) 00:12:09 27-10-2025 37,97778 36,53611 7,03 1,5
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:12:09 27-10-2025 37,9898 36,5193 9 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:26:52 26-10-2025 38,3657 37,4013 15,8 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:51:07 26-10-2025 37,76056 36,52583 7,08 2,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:44:39 26-10-2025 37,76722 36,52694 7 2,4
KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 16:44:39 26-10-2025 37,7048 36,4695 8,5 2,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 14:07:04 26-10-2025 38,0417 37,5473 2,9 2
Nurhak (Kahramanmaraş) 14:07:04 26-10-2025 38,00444 37,52333 7,01 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:41:12 26-10-2025 38,06889 36,62278 7 2,6
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:41:12 26-10-2025 38,0805 36,6177 5 2,7
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:39:34 26-10-2025 37,9988 36,3065 4,1 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:38:50 26-10-2025 38,3927 37,476 5 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:55:09 26-10-2025 38,22361 37,32139 7 1,7
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:55:07 26-10-2025 38,211 37,2875 4,6 1,8
IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:15:35 25-10-2025 38,265 37,4393 7,5 1,3
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:13:06 25-10-2025 38,074 37,2282 2,5 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 12:13:06 25-10-2025 38,07472 37,22556 6,95 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:47:03 25-10-2025 37,46639 37,02611 7 2
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 09:47:03 25-10-2025 37,4598 37,0148 2,9 1,8
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:31:42 25-10-2025 37,956 36,3312 20,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 07:31:42 25-10-2025 37,95028 36,3 7,29 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:01:55 25-10-2025 38,04194 37,36389 7,04 1,9
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:01:54 25-10-2025 38,0575 37,3433 5 1,8
Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:54:13 31-10-2025 37,7265 36,4418 5,6 2,5
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:36:51 29-10-2025 37,2788 37,0113 5,4 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:12:02 29-10-2025 38,3772 37,2698 27,1 1,4
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:42:02 29-10-2025 38,1013 37,2103 3 2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:53:58 28-10-2025 38,1097 36,5802 12,2 1,6
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:46:19 28-10-2025 37,9557 36,1958 5 2,2
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:41:37 27-10-2025 38,1022 36,521 5,3 2,8
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:44:48 27-10-2025 37,4575 37,167 8,9 1,4
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 03:41:59 27-10-2025 37,7605 36,6028 7,9 1,6
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:23:30 27-10-2025 38,0108 36,3622 5 2
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:12:09 27-10-2025 37,9898 36,5193 9 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:26:52 26-10-2025 38,3657 37,4013 15,8 1,3
KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 16:44:39 26-10-2025 37,7048 36,4695 8,5 2,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 14:07:04 26-10-2025 38,0417 37,5473 2,9 2
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:41:12 26-10-2025 38,0805 36,6177 5 2,7
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:39:34 26-10-2025 37,9988 36,3065 4,1 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:38:50 26-10-2025 38,3927 37,476 5 1,5
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:55:07 26-10-2025 38,211 37,2875 4,6 1,8
IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:15:35 25-10-2025 38,265 37,4393 7,5 1,3
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:13:06 25-10-2025 38,074 37,2282 2,5 1,9
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 09:47:03 25-10-2025 37,4598 37,0148 2,9 1,8
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:31:42 25-10-2025 37,956 36,3312 20,4 1,6
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:01:54 25-10-2025 38,0575 37,3433 5 1,8
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 04:34:47 25-10-2025 38,1427 36,911 6,9 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:38:19 24-10-2025 38,1617 36,8837 5 2,6
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:26:47 24-10-2025 37,3128 37,0543 4,7 1,5
KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 15:10:52 24-10-2025 37,3998 36,9003 6,8 1,6
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:45:58 24-10-2025 37,3852 36,904 5,5 2,2
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:26:55 23-10-2025 37,3927 36,898 5 2,2
KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:21:04 23-10-2025 37,3995 36,9017 5,8 2,3
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 22:08:33) 22:08:33 23-10-2025 37,3655 36,8982 1,1 4
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01) 17:44:01 23-10-2025 38,0917 37,6425 31,4 1,2
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:48:41 23-10-2025 38,1332 36,6143 1,3 1,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:04:00 23-10-2025 38,1215 36,5918 4,8 1,6
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 02:09:12 23-10-2025 37,6057 37,1888 5,4 1,7
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:00:27 23-10-2025 38,2402 37,307 5 1,6
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:55:41 22-10-2025 38,1277 36,8658 6,4 1,7
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:42:38 22-10-2025 37,2953 37,0552 1,2 1,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:55:29 22-10-2025 38,4027 37,403 14,4 1,4
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:45:13 22-10-2025 38,032 36,8862 17,4 1,5
IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:46:48 22-10-2025 38,226 37,0865 5 2,2
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:26:31 22-10-2025 37,3947 36,9103 5 1,8
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:05:35 21-10-2025 37,2252 37,0787 0 1,2
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:11:03 21-10-2025 37,2972 37,0038 5,4 2,4
BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:05:59 21-10-2025 37,299 36,9815 7,4 3,8
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:27:22 20-10-2025 38,1232 36,6855 3,6 1,8
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:12:35 20-10-2025 37,9092 36,2978 20,7 1,7
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:32:24 20-10-2025 38,002 36,5685 8,9 1,5
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:37:32 20-10-2025 37,6092 37,2663 8,6 2,2
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:42:56 20-10-2025 38,0597 37,392 3,3 1,6
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...