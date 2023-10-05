SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 18.23'teki depremin derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

Depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

Şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını belirten Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

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