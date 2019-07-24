Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.
SON DAKİKA: Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ:Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe harekatıyla koordineli Kandil'e hava harekatında terör hedefleri imha edildi" denildi.
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.