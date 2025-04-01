Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Nisan 2025

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Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Nisan 2025
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Tarih-saat 01 Nisan 2025 12:56:19 itibariyle Shirak (Ermenistan) - [22.33 km] Akyaka () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 01 Nisan 2025.. ve Kars Kandilli deprem listesi..

Kars AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Shirak (Ermenistan) - [22.33 km] Akyaka (Kars) 12:56:19 01-04-2025 41,125 43,77417 7,26 3,8
Shirak (Ermenistan) - [26.57 km] Akyaka (Kars) 22:43:35 26-03-2025 41,13556 43,83528 7 2,5
Shirak (Ermenistan) - [22.73 km] Akyaka (Kars) 22:11:41 26-03-2025 41,0775 43,83972 7,32 1,6
Lori (Ermenistan) - [45.42 km] Akyaka (Kars) 14:37:34 24-03-2025 40,94056 44,19139 12,7 2,5
Lori (Ermenistan) - [47.53 km] Akyaka (Kars) 04:03:22 21-03-2025 40,92444 44,21944 7 3,4
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) 00:53:24 18-03-2025 40,4198 28,023 12,6 2,3
Lori (Ermenistan) - [44.78 km] Akyaka (Kars) 00:17:26 10-03-2025 40,89028 44,20028 8,49 1,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.54 km] Akyaka (Kars) 18:19:58 09-03-2025 41,38861 43,83222 7,34 1,2
Lori (Ermenistan) - [54.28 km] Akyaka (Kars) 18:13:48 08-03-2025 40,96139 44,29361 6,78 1,7
Lori (Ermenistan) - [55.19 km] Akyaka (Kars) 09:31:54 08-03-2025 41,02111 44,28611 4,77 3
Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars) 08:26:58 08-03-2025 40,92778 44,1575 12,21 4,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [22.30 km] Akyaka (Kars) 09:28:40 06-03-2025 41,13694 43,75 7,27 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [33.18 km] Akyaka (Kars) 04:11:44 06-03-2025 41,21694 43,82528 5,89 1,8
Sarıkamış (Kars) 22:28:19 28-02-2025 40,02222 42,62111 6,99 1,2
GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) 22:28:18 28-02-2025 40,0292 42,6453 27,2 1,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 23:21:47 27-02-2025 38,2637 38,7868 1 2,4
Çıldır Gölü - [03.71 km] Arpaçay (Kars) 13:55:52 18-02-2025 41,02167 43,28389 6,33 1,4
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 18:41:22 17-02-2025 38,2935 38,7862 6,1 4,5
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [51.77 km] Akyaka (Kars) 05:14:25 12-02-2025 41,33917 43,98111 6,89 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.98 km] Akyaka (Kars) 15:54:24 04-02-2025 41,22278 43,87278 6,85 2,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.85 km] Akyaka (Kars) 19:03:47 03-02-2025 41,27861 43,84333 7 1,3
Sarıkamış (Kars) 09:51:47 03-02-2025 39,94028 42,58056 7 2,9
Sarıkamış (Kars) 00:38:42 01-02-2025 40,32806 42,21306 7 1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [36.28 km] Akyaka (Kars) 18:40:03 31-01-2025 41,20639 43,90444 6,54 1,7
Sarıkamış (Kars) 15:52:43 31-01-2025 40,18333 42,32694 7 1,3
Sarıkamış (Kars) 13:56:50 31-01-2025 40,17417 42,33389 7,13 1,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 20:58:30 30-01-2025 38,2852 38,7863 8,8 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars) 06:52:18 30-01-2025 41,27639 43,82417 6,92 1,3
Shirak (Ermenistan) - [26.26 km] Akyaka (Kars) 23:46:24 28-01-2025 41,13056 43,83667 5,7 1,6
Digor (Kars) 05:43:05 28-01-2025 40,30972 43,27694 7,02 1,7
Sarıkamış (Kars) 21:30:37 26-01-2025 40,31028 42,15639 7,1 1,2
Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars) 01:43:44 24-01-2025 41,14861 43,92306 7,86 1,3
Kağızman (Kars) 12:17:45 22-01-2025 40,10833 42,90556 34,8 1,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 20:19:50 21-01-2025 38,2948 38,7838 25,3 1,4
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars) 17:40:43 17-01-2025 41,41944 43,99 7,45 1,8
Kağızman (Kars) 14:56:55 16-01-2025 40,05583 42,94667 11,4 1,9
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 14:56:55 16-01-2025 40,0687 42,9293 8,2 2,3
Sarıkamış (Kars) 13:23:37 15-01-2025 40,02889 42,70528 6,94 1,4
CICEKLI-KAGIZMAN (KARS) 13:23:35 15-01-2025 39,9913 42,7982 25,9 1,5
Kağızman (Kars) 12:49:28 15-01-2025 40,00833 42,85389 17,33 1,8
KAGIZMAN (KARS) 12:49:25 15-01-2025 40,1395 43,1287 5,2 1,9
Lori (Ermenistan) - [40.88 km] Akyaka (Kars) 17:31:27 11-01-2025 40,79556 44,20194 6,96 1,8
Kağızman (Kars) 05:42:54 11-01-2025 40,07583 42,9275 15,97 2,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 05:42:53 11-01-2025 40,068 42,9855 5 2,7
CAYARASI-KAGIZMAN (KARS) 03:48:29 11-01-2025 40,019 42,781 12 1,6
Kağızman (Kars) 03:48:29 11-01-2025 40,01694 42,82556 7,02 1,5
DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) 03:16:45 11-01-2025 40,0267 42,8478 5 2,1
Kağızman (Kars) 03:16:45 11-01-2025 40,01861 42,82167 7,05 2,2
CICEKLI-KAGIZMAN (KARS) 01:57:30 11-01-2025 40,0007 42,783 26,4 1,5
Kağızman (Kars) 00:26:25 11-01-2025 40,02944 42,80222 7,15 2,2
Kars KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Shirak (Ermenistan) - [22.33 km] Akyaka (Kars) 12:56:19 01-04-2025 41,125 43,77417 7,26 3,8
Shirak (Ermenistan) - [26.57 km] Akyaka (Kars) 22:43:35 26-03-2025 41,13556 43,83528 7 2,5
Shirak (Ermenistan) - [22.73 km] Akyaka (Kars) 22:11:41 26-03-2025 41,0775 43,83972 7,32 1,6
Lori (Ermenistan) - [45.42 km] Akyaka (Kars) 14:37:34 24-03-2025 40,94056 44,19139 12,7 2,5
Lori (Ermenistan) - [47.53 km] Akyaka (Kars) 04:03:22 21-03-2025 40,92444 44,21944 7 3,4
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) 00:53:24 18-03-2025 40,4198 28,023 12,6 2,3
Lori (Ermenistan) - [44.78 km] Akyaka (Kars) 00:17:26 10-03-2025 40,89028 44,20028 8,49 1,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.54 km] Akyaka (Kars) 18:19:58 09-03-2025 41,38861 43,83222 7,34 1,2
Lori (Ermenistan) - [54.28 km] Akyaka (Kars) 18:13:48 08-03-2025 40,96139 44,29361 6,78 1,7
Lori (Ermenistan) - [55.19 km] Akyaka (Kars) 09:31:54 08-03-2025 41,02111 44,28611 4,77 3
Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars) 08:26:58 08-03-2025 40,92778 44,1575 12,21 4,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [22.30 km] Akyaka (Kars) 09:28:40 06-03-2025 41,13694 43,75 7,27 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [33.18 km] Akyaka (Kars) 04:11:44 06-03-2025 41,21694 43,82528 5,89 1,8
Sarıkamış (Kars) 22:28:19 28-02-2025 40,02222 42,62111 6,99 1,2
GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) 22:28:18 28-02-2025 40,0292 42,6453 27,2 1,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 23:21:47 27-02-2025 38,2637 38,7868 1 2,4
Çıldır Gölü - [03.71 km] Arpaçay (Kars) 13:55:52 18-02-2025 41,02167 43,28389 6,33 1,4
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 18:41:22 17-02-2025 38,2935 38,7862 6,1 4,5
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [51.77 km] Akyaka (Kars) 05:14:25 12-02-2025 41,33917 43,98111 6,89 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.98 km] Akyaka (Kars) 15:54:24 04-02-2025 41,22278 43,87278 6,85 2,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.85 km] Akyaka (Kars) 19:03:47 03-02-2025 41,27861 43,84333 7 1,3
Sarıkamış (Kars) 09:51:47 03-02-2025 39,94028 42,58056 7 2,9
Sarıkamış (Kars) 00:38:42 01-02-2025 40,32806 42,21306 7 1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [36.28 km] Akyaka (Kars) 18:40:03 31-01-2025 41,20639 43,90444 6,54 1,7
Sarıkamış (Kars) 15:52:43 31-01-2025 40,18333 42,32694 7 1,3
Sarıkamış (Kars) 13:56:50 31-01-2025 40,17417 42,33389 7,13 1,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 20:58:30 30-01-2025 38,2852 38,7863 8,8 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars) 06:52:18 30-01-2025 41,27639 43,82417 6,92 1,3
Shirak (Ermenistan) - [26.26 km] Akyaka (Kars) 23:46:24 28-01-2025 41,13056 43,83667 5,7 1,6
Digor (Kars) 05:43:05 28-01-2025 40,30972 43,27694 7,02 1,7
Sarıkamış (Kars) 21:30:37 26-01-2025 40,31028 42,15639 7,1 1,2
Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars) 01:43:44 24-01-2025 41,14861 43,92306 7,86 1,3
Kağızman (Kars) 12:17:45 22-01-2025 40,10833 42,90556 34,8 1,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 20:19:50 21-01-2025 38,2948 38,7838 25,3 1,4
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars) 17:40:43 17-01-2025 41,41944 43,99 7,45 1,8
Kağızman (Kars) 14:56:55 16-01-2025 40,05583 42,94667 11,4 1,9
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 14:56:55 16-01-2025 40,0687 42,9293 8,2 2,3
Sarıkamış (Kars) 13:23:37 15-01-2025 40,02889 42,70528 6,94 1,4
CICEKLI-KAGIZMAN (KARS) 13:23:35 15-01-2025 39,9913 42,7982 25,9 1,5
Kağızman (Kars) 12:49:28 15-01-2025 40,00833 42,85389 17,33 1,8
KAGIZMAN (KARS) 12:49:25 15-01-2025 40,1395 43,1287 5,2 1,9
Lori (Ermenistan) - [40.88 km] Akyaka (Kars) 17:31:27 11-01-2025 40,79556 44,20194 6,96 1,8
Kağızman (Kars) 05:42:54 11-01-2025 40,07583 42,9275 15,97 2,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 05:42:53 11-01-2025 40,068 42,9855 5 2,7
CAYARASI-KAGIZMAN (KARS) 03:48:29 11-01-2025 40,019 42,781 12 1,6
Kağızman (Kars) 03:48:29 11-01-2025 40,01694 42,82556 7,02 1,5
DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) 03:16:45 11-01-2025 40,0267 42,8478 5 2,1
Kağızman (Kars) 03:16:45 11-01-2025 40,01861 42,82167 7,05 2,2
CICEKLI-KAGIZMAN (KARS) 01:57:30 11-01-2025 40,0007 42,783 26,4 1,5
Kağızman (Kars) 00:26:25 11-01-2025 40,02944 42,80222 7,15 2,2
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