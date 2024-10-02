Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ekim 2024

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Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ekim 2024

Tarih-saat 02 Ekim 2024 02:38:36 itibariyle Shirak (Ermenistan) - [23.92 km] Akyaka () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 02 Ekim 2024.. ve Kars Kandilli deprem listesi..

Kars AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.11 km] Akyaka (Kars) 06:27:10 22-09-2024 41,43778 43,90944 6,95 2
Sarıkamış (Kars) 15:26:16 19-09-2024 39,99056 42,59333 9,74 2,7
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [44.01 km] Akyaka (Kars) 14:51:03 19-09-2024 41,33472 43,80056 6,62 2,1
Digor (Kars) 08:51:02 15-09-2024 40,40278 43,51389 10,01 1,2
Susuz (Kars) 14:32:02 14-09-2024 40,95111 43,03611 6,74 1,3
Shirak (Ermenistan) - [35.64 km] Akyaka (Kars) 02:03:35 12-09-2024 41,15528 43,95528 12,12 1,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [19.66 km] Akyaka (Kars) 00:01:33 12-09-2024 41,12111 43,72306 8,18 1,2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [60.98 km] Akyaka (Kars) 01:30:49 07-09-2024 41,30222 44,18694 14,16 3,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.67 km] Akyaka (Kars) 06:11:12 02-09-2024 41,31972 43,88806 6,78 2,1
Lori (Ermenistan) - [40.78 km] Akyaka (Kars) 00:12:11 31-08-2024 41,14389 44,03778 6,81 1,6
Shirak (Ermenistan) - [31.92 km] Akyaka (Kars) 22:29:22 27-08-2024 41,14694 43,90778 14,19 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.00 km] Akyaka (Kars) 21:22:18 27-08-2024 41,19167 43,80722 5,34 1,6
Sarıkamış (Kars) 17:42:14 23-08-2024 40,30528 42,18361 7 1,8
Shirak (Ermenistan) - [29.22 km] Akyaka (Kars) 09:30:56 20-08-2024 41,1425 43,87028 6,36 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [21.18 km] Akyaka (Kars) 07:06:50 06-08-2024 41,12417 43,75194 8,03 1,6
Susuz (Kars) 14:11:59 05-08-2024 40,87194 42,97583 6,48 1,9
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.23 km] Akyaka (Kars) 18:35:35 02-08-2024 41,20722 44,04667 6,56 1,5
Shirak (Ermenistan) - [17.94 km] Akyaka (Kars) 18:22:26 02-08-2024 41,00889 43,82083 6,93 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.47 km] Akyaka (Kars) 09:44:16 02-08-2024 41,16833 43,93917 7,07 3,1
Armavir (Ermenistan) - [11.88 km] Digor (Kars) 08:48:59 02-08-2024 40,27028 43,77583 8,42 1,6
Kars KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) 15:26:15 19-09-2024 40,017 42,5923 9,9 2,8
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 00:09:53 09-09-2024 38,4938 37,5228 6,4 1,4
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 07:22:03 24-08-2024 38,265 38,7842 20,7 1,6
PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) 17:42:13 23-08-2024 40,3185 42,1537 15,9 2
KULVEREN-(KARS) 14:17:01 05-08-2024 40,6265 43,5127 8,2 2,1

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