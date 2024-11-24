Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Kasım 2024

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Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Kasım 2024

Tarih-saat 24 Kasım 2024 04:47:58 itibariyle Kağızman () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 24 Kasım 2024.. ve Kars Kandilli deprem listesi..

Kars AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Kağızman (Kars) 06:33:10 21-11-2024 40,09194 42,91278 7 0,9
Susuz (Kars) 05:20:21 21-11-2024 40,83889 42,95861 7,12 0,9
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 02:58:30 21-11-2024 40,0765 42,9247 23,3 1,4
Kağızman (Kars) 02:58:30 21-11-2024 40,07167 42,90778 7 1,2
KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS) 01:31:36 21-11-2024 38,8048 42,9207 22,5 1,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.97 km] Akyaka (Kars) 20:36:36 20-11-2024 41,17778 43,85167 7,01 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 12:06:46 20-11-2024 38,2982 38,7622 5 2,1
KARSIYAKA-(HATAY) 03:35:44 17-11-2024 36,0848 36,0533 5,4 1
KARSIYAKA-(HATAY) 23:14:24 16-11-2024 36,0838 36,0672 12 1,7
Kağızman (Kars) 12:09:10 16-11-2024 40,06944 42,92444 7 2,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 12:09:08 16-11-2024 40,0827 42,9673 5 2,6
Kağızman (Kars) 08:48:29 16-11-2024 40,06861 42,92694 7,07 2,2
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 08:48:28 16-11-2024 40,0923 42,9347 24,7 2,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 03:03:22 12-11-2024 38,2945 38,778 5 2
KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) 09:31:49 09-11-2024 40,9953 43,8467 5 2,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars) 09:31:48 09-11-2024 41,15528 43,80806 6,66 2,4
Sarıkamış (Kars) 01:15:08 08-11-2024 39,97139 42,56889 7 2,6
KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) 01:15:06 08-11-2024 39,9517 42,5742 5 2,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.26 km] Akyaka (Kars) 02:48:40 03-11-2024 41,17667 43,91028 6,26 1,3
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 22:44:36 30-10-2024 38,496 37,5445 4,8 1,3
GULYUZU-ARPACAY (KARS) 15:23:34 30-10-2024 41,0165 43,2305 14,2 2,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.82 km] Akyaka (Kars) 11:31:56 30-10-2024 41,41306 44,05056 11,87 2
Shirak (Ermenistan) - [33.63 km] Akyaka (Kars) 00:07:54 28-10-2024 41,11583 43,96083 6,43 2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [38.54 km] Akyaka (Kars) 10:11:33 27-10-2024 41,16889 43,985 6,95 2,3
Sarıkamış (Kars) 04:31:05 27-10-2024 40,25472 42,15444 7,07 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.96 km] Akyaka (Kars) 17:13:46 25-10-2024 41,40167 43,99139 7,05 3,3
Susuz (Kars) 10:44:02 22-10-2024 40,8925 43,09222 7 1,8
Merkez (Kars) 05:39:09 19-10-2024 40,32222 43,12278 7 2,8
ARSLANIZI-(KARS) 05:39:07 19-10-2024 40,3308 43,1747 5 2,9
Sarıkamış (Kars) 05:40:58 18-10-2024 40,03361 42,64389 7 1,4
Sarıkamış (Kars) 05:32:56 18-10-2024 40,03861 42,61889 7,26 2
COLAKLI-SARIKAMIS (KARS) 05:32:55 18-10-2024 40,0493 42,6425 10,2 2,3
Sarıkamış (Kars) 00:34:49 17-10-2024 40,04639 42,63861 7 2,1
GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) 00:34:48 17-10-2024 40,0325 42,6237 5 2,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.71 km] Akyaka (Kars) 06:28:12 12-10-2024 41,28111 43,83361 6,25 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.15 km] Akyaka (Kars) 10:48:29 10-10-2024 41,22278 44,02944 10,1 2,3
KARSAK-(KUTAHYA) 11:57:38 07-10-2024 39,6875 29,8515 0 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.10 km] Akyaka (Kars) 19:45:06 05-10-2024 41,20083 43,78944 6,82 1,5
Shirak (Ermenistan) - [23.92 km] Akyaka (Kars) 02:38:36 02-10-2024 41,125 43,80389 12,59 3,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.93 km] Akyaka (Kars) 01:30:33 27-09-2024 41,17694 43,83333 8,84 0,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.56 km] Akyaka (Kars) 11:54:20 26-09-2024 41,19389 43,89222 6,48 2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.11 km] Akyaka (Kars) 06:27:10 22-09-2024 41,43778 43,90944 6,95 2
Sarıkamış (Kars) 15:26:16 19-09-2024 39,99056 42,59333 9,74 2,7
BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) 15:26:15 19-09-2024 40,017 42,5923 9,9 2,8
Kars KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Kağızman (Kars) 06:33:10 21-11-2024 40,09194 42,91278 7 0,9
Susuz (Kars) 05:20:21 21-11-2024 40,83889 42,95861 7,12 0,9
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 02:58:30 21-11-2024 40,0765 42,9247 23,3 1,4
Kağızman (Kars) 02:58:30 21-11-2024 40,07167 42,90778 7 1,2
KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS) 01:31:36 21-11-2024 38,8048 42,9207 22,5 1,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.97 km] Akyaka (Kars) 20:36:36 20-11-2024 41,17778 43,85167 7,01 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 12:06:46 20-11-2024 38,2982 38,7622 5 2,1
KARSIYAKA-(HATAY) 03:35:44 17-11-2024 36,0848 36,0533 5,4 1
KARSIYAKA-(HATAY) 23:14:24 16-11-2024 36,0838 36,0672 12 1,7
Kağızman (Kars) 12:09:10 16-11-2024 40,06944 42,92444 7 2,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 12:09:08 16-11-2024 40,0827 42,9673 5 2,6
Kağızman (Kars) 08:48:29 16-11-2024 40,06861 42,92694 7,07 2,2
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 08:48:28 16-11-2024 40,0923 42,9347 24,7 2,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 03:03:22 12-11-2024 38,2945 38,778 5 2
KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) 09:31:49 09-11-2024 40,9953 43,8467 5 2,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars) 09:31:48 09-11-2024 41,15528 43,80806 6,66 2,4
Sarıkamış (Kars) 01:15:08 08-11-2024 39,97139 42,56889 7 2,6
KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) 01:15:06 08-11-2024 39,9517 42,5742 5 2,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.26 km] Akyaka (Kars) 02:48:40 03-11-2024 41,17667 43,91028 6,26 1,3
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 22:44:36 30-10-2024 38,496 37,5445 4,8 1,3
GULYUZU-ARPACAY (KARS) 15:23:34 30-10-2024 41,0165 43,2305 14,2 2,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.82 km] Akyaka (Kars) 11:31:56 30-10-2024 41,41306 44,05056 11,87 2
Shirak (Ermenistan) - [33.63 km] Akyaka (Kars) 00:07:54 28-10-2024 41,11583 43,96083 6,43 2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [38.54 km] Akyaka (Kars) 10:11:33 27-10-2024 41,16889 43,985 6,95 2,3
Sarıkamış (Kars) 04:31:05 27-10-2024 40,25472 42,15444 7,07 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.96 km] Akyaka (Kars) 17:13:46 25-10-2024 41,40167 43,99139 7,05 3,3
Susuz (Kars) 10:44:02 22-10-2024 40,8925 43,09222 7 1,8
Merkez (Kars) 05:39:09 19-10-2024 40,32222 43,12278 7 2,8
ARSLANIZI-(KARS) 05:39:07 19-10-2024 40,3308 43,1747 5 2,9
Sarıkamış (Kars) 05:40:58 18-10-2024 40,03361 42,64389 7 1,4
Sarıkamış (Kars) 05:32:56 18-10-2024 40,03861 42,61889 7,26 2
COLAKLI-SARIKAMIS (KARS) 05:32:55 18-10-2024 40,0493 42,6425 10,2 2,3
Sarıkamış (Kars) 00:34:49 17-10-2024 40,04639 42,63861 7 2,1
GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) 00:34:48 17-10-2024 40,0325 42,6237 5 2,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.71 km] Akyaka (Kars) 06:28:12 12-10-2024 41,28111 43,83361 6,25 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.15 km] Akyaka (Kars) 10:48:29 10-10-2024 41,22278 44,02944 10,1 2,3
KARSAK-(KUTAHYA) 11:57:38 07-10-2024 39,6875 29,8515 0 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.10 km] Akyaka (Kars) 19:45:06 05-10-2024 41,20083 43,78944 6,82 1,5
Shirak (Ermenistan) - [23.92 km] Akyaka (Kars) 02:38:36 02-10-2024 41,125 43,80389 12,59 3,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.93 km] Akyaka (Kars) 01:30:33 27-09-2024 41,17694 43,83333 8,84 0,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.56 km] Akyaka (Kars) 11:54:20 26-09-2024 41,19389 43,89222 6,48 2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.11 km] Akyaka (Kars) 06:27:10 22-09-2024 41,43778 43,90944 6,95 2
Sarıkamış (Kars) 15:26:16 19-09-2024 39,99056 42,59333 9,74 2,7
BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) 15:26:15 19-09-2024 40,017 42,5923 9,9 2,8

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