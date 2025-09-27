Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Eylül 2025

Tarih-saat 27 Eylül 2025 19:15:40 itibariyle Selim () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Kars AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Selim (Kars) 19:15:40 27-09-2025 40,56861 42,55806 7 3,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars) 06:01:11 26-09-2025 41,42 43,98889 6,86 1,9
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.91 km] Akyaka (Kars) 05:21:59 26-09-2025 41,43083 43,97306 6,45 2,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.01 km] Akyaka (Kars) 04:40:18 26-09-2025 41,41722 43,95889 6,75 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [60.47 km] Akyaka (Kars) 21:46:08 24-09-2025 41,40639 44,03528 7 2,2
KARACAOREN-KAGIZMAN (KARS) 07:29:30 23-09-2025 40,0815 43,333 25,5 1,9
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.46 km] Akyaka (Kars) 14:51:21 18-09-2025 41,40222 43,97917 6,35 2,5
Shirak (Ermenistan) - [27.79 km] Akyaka (Kars) 08:36:37 06-09-2025 41,02194 43,93944 7,03 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.59 km] Akyaka (Kars) 21:09:27 04-09-2025 41,17528 43,93333 5,06 2,5
Shirak (Ermenistan) - [34.39 km] Akyaka (Kars) 21:03:33 04-09-2025 41,14361 43,94806 7,11 2,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.87 km] Akyaka (Kars) 17:17:02 02-09-2025 41,20861 43,94583 14,04 2,6
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 08:26:48 27-08-2025 38,2843 38,7862 5,2 2,1
Tavush (Ermenistan) - [98.73 km] Akyaka (Kars) 00:52:14 26-08-2025 41,00194 44,835 7 2,1
Lori (Ermenistan) - [39.35 km] Akyaka (Kars) 03:54:21 24-08-2025 40,89389 44,12528 9,91 2
Lori (Ermenistan) - [102.72 km] Akyaka (Kars) 14:03:07 22-08-2025 41,06972 44,8525 7 2,8
Kağızman (Kars) 03:51:01 22-08-2025 40,23778 43,15889 7 1,2
Shirak (Ermenistan) - [25.67 km] Akyaka (Kars) 09:55:19 20-08-2025 41,13056 43,82667 5,78 2,3
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.40 km] Akyaka (Kars) 15:26:39 19-08-2025 41,41028 43,96028 7,08 2,1
Sarıkamış (Kars) 04:42:27 18-08-2025 40,29639 42,16889 15,59 1,3
Sarıkamış (Kars) 15:20:46 17-08-2025 40,31556 42,16583 6,91 1,8
Sarıkamış (Kars) 13:26:13 17-08-2025 40,29722 42,14722 6,98 1,6
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 10:50:49 17-08-2025 38,2838 38,8013 7 1,8
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 06:04:06 17-08-2025 38,2673 38,7987 6,1 2,6
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 00:14:56 17-08-2025 38,2583 38,802 2,6 1,8
Sarıkamış (Kars) 08:53:44 14-08-2025 40,00472 42,60583 7,26 2
KOZAN-SARIKAMIS (KARS) 08:53:43 14-08-2025 39,9875 42,5667 8,4 2,1
Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [76.95 km] Akyaka (Kars) 09:08:30 13-08-2025 41,52139 44,16028 6,24 2,9
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 18:50:13 11-08-2025 38,2945 38,7715 5 3,1
Merkez (Kars) 06:05:41 10-08-2025 40,79972 42,86361 6,99 1,5
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [64.70 km] Akyaka (Kars) 01:31:49 10-08-2025 41,40694 44,11583 6,72 1,9
Sarıkamış (Kars) 12:27:53 08-08-2025 40,29139 42,20167 7 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 06:08:07 06-08-2025 38,2797 38,8115 23,8 1,2
Shirak (Ermenistan) - [25.72 km] Akyaka (Kars) 03:37:23 05-08-2025 41,13667 43,81889 5,76 2,3
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [56.94 km] Akyaka (Kars) 02:24:13 05-08-2025 41,38417 44,00389 9,01 1,3
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) 03:56:59 04-08-2025 40,4435 27,9827 9,5 1,5
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.08 km] Akyaka (Kars) 23:21:59 03-08-2025 41,3575 44,08861 6,74 2,1
Shirak (Ermenistan) - [33.88 km] Akyaka (Kars) 22:07:26 01-08-2025 41,15917 43,92472 13,03 2,3
AKBABA-(KARS) 13:06:35 28-07-2025 40,4765 42,9627 9,5 2,2
Merkez (Kars) 13:06:35 28-07-2025 40,44667 43,02611 7,13 2,2
AKDERE-(KARS) 18:12:54 23-07-2025 40,6902 42,8942 25,1 1,9
Susuz (Kars) 18:12:54 23-07-2025 40,85111 42,93167 6,61 2,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 07:49:30 18-07-2025 38,2842 38,8098 5,3 2,2
Shirak (Ermenistan) - [27.37 km] Akyaka (Kars) 04:27:00 14-07-2025 41,13444 43,85 5,31 1,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 04:02:29 14-07-2025 38,2992 38,7668 16 1,1
Lori (Ermenistan) - [51.59 km] Akyaka (Kars) 04:21:03 13-07-2025 40,91528 44,27444 5,12 1,2
Shirak (Ermenistan) - [12.90 km] Akyaka (Kars) 22:40:55 11-07-2025 40,93333 43,7925 7,65 1,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.69 km] Akyaka (Kars) 05:21:37 10-07-2025 41,17667 43,91722 7 1,6
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.47 km] Akyaka (Kars) 22:30:59 08-07-2025 41,215 44,0425 6,58 2,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.39 km] Akyaka (Kars) 04:51:31 07-07-2025 41,37778 43,93917 6,28 2,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [25.11 km] Akyaka (Kars) 02:35:35 07-07-2025 41,17556 43,72083 7,37 1
