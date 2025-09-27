Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Eylül 2025
Son dakika Kars deprem haberleri..Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars Kandilli ve AFAD son depremler.. 27 Eylül 2025 Kars deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kars'ta? Kars son deprem büyüklüğü ne kadar? Kars'ta ve Kars yakınındaki depremler nelerdir? Kars'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kars canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kars deprem haberleri.. Kars'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kars'ta deprem mi oldu? Deprem Kars'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kars'ta nerede deprem oldu? Kars deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Son dakika Kars deprem haberleri 27 Eylül 2025..Kars AFAD son depremler ve Kars Kandilli son dakika deprem listesi..
|Kars AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Selim (Kars)
|19:15:40 27-09-2025
|40,56861
|42,55806
|7
|3,7
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars)
|06:01:11 26-09-2025
|41,42
|43,98889
|6,86
|1,9
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.91 km] Akyaka (Kars)
|05:21:59 26-09-2025
|41,43083
|43,97306
|6,45
|2,1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.01 km] Akyaka (Kars)
|04:40:18 26-09-2025
|41,41722
|43,95889
|6,75
|1,8
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [60.47 km] Akyaka (Kars)
|21:46:08 24-09-2025
|41,40639
|44,03528
|7
|2,2
|KARACAOREN-KAGIZMAN (KARS)
|07:29:30 23-09-2025
|40,0815
|43,333
|25,5
|1,9
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.46 km] Akyaka (Kars)
|14:51:21 18-09-2025
|41,40222
|43,97917
|6,35
|2,5
|Shirak (Ermenistan) - [27.79 km] Akyaka (Kars)
|08:36:37 06-09-2025
|41,02194
|43,93944
|7,03
|2,1
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.59 km] Akyaka (Kars)
|21:09:27 04-09-2025
|41,17528
|43,93333
|5,06
|2,5
|Shirak (Ermenistan) - [34.39 km] Akyaka (Kars)
|21:03:33 04-09-2025
|41,14361
|43,94806
|7,11
|2,1
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.87 km] Akyaka (Kars)
|17:17:02 02-09-2025
|41,20861
|43,94583
|14,04
|2,6
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|08:26:48 27-08-2025
|38,2843
|38,7862
|5,2
|2,1
|Tavush (Ermenistan) - [98.73 km] Akyaka (Kars)
|00:52:14 26-08-2025
|41,00194
|44,835
|7
|2,1
|Lori (Ermenistan) - [39.35 km] Akyaka (Kars)
|03:54:21 24-08-2025
|40,89389
|44,12528
|9,91
|2
|Lori (Ermenistan) - [102.72 km] Akyaka (Kars)
|14:03:07 22-08-2025
|41,06972
|44,8525
|7
|2,8
|Kağızman (Kars)
|03:51:01 22-08-2025
|40,23778
|43,15889
|7
|1,2
|Shirak (Ermenistan) - [25.67 km] Akyaka (Kars)
|09:55:19 20-08-2025
|41,13056
|43,82667
|5,78
|2,3
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.40 km] Akyaka (Kars)
|15:26:39 19-08-2025
|41,41028
|43,96028
|7,08
|2,1
|Sarıkamış (Kars)
|04:42:27 18-08-2025
|40,29639
|42,16889
|15,59
|1,3
|Sarıkamış (Kars)
|15:20:46 17-08-2025
|40,31556
|42,16583
|6,91
|1,8
|Sarıkamış (Kars)
|13:26:13 17-08-2025
|40,29722
|42,14722
|6,98
|1,6
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|10:50:49 17-08-2025
|38,2838
|38,8013
|7
|1,8
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|06:04:06 17-08-2025
|38,2673
|38,7987
|6,1
|2,6
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|00:14:56 17-08-2025
|38,2583
|38,802
|2,6
|1,8
|Sarıkamış (Kars)
|08:53:44 14-08-2025
|40,00472
|42,60583
|7,26
|2
|KOZAN-SARIKAMIS (KARS)
|08:53:43 14-08-2025
|39,9875
|42,5667
|8,4
|2,1
|Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [76.95 km] Akyaka (Kars)
|09:08:30 13-08-2025
|41,52139
|44,16028
|6,24
|2,9
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|18:50:13 11-08-2025
|38,2945
|38,7715
|5
|3,1
|Merkez (Kars)
|06:05:41 10-08-2025
|40,79972
|42,86361
|6,99
|1,5
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [64.70 km] Akyaka (Kars)
|01:31:49 10-08-2025
|41,40694
|44,11583
|6,72
|1,9
|Sarıkamış (Kars)
|12:27:53 08-08-2025
|40,29139
|42,20167
|7
|1,3
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|06:08:07 06-08-2025
|38,2797
|38,8115
|23,8
|1,2
|Shirak (Ermenistan) - [25.72 km] Akyaka (Kars)
|03:37:23 05-08-2025
|41,13667
|43,81889
|5,76
|2,3
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [56.94 km] Akyaka (Kars)
|02:24:13 05-08-2025
|41,38417
|44,00389
|9,01
|1,3
|KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)
|03:56:59 04-08-2025
|40,4435
|27,9827
|9,5
|1,5
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.08 km] Akyaka (Kars)
|23:21:59 03-08-2025
|41,3575
|44,08861
|6,74
|2,1
|Shirak (Ermenistan) - [33.88 km] Akyaka (Kars)
|22:07:26 01-08-2025
|41,15917
|43,92472
|13,03
|2,3
|AKBABA-(KARS)
|13:06:35 28-07-2025
|40,4765
|42,9627
|9,5
|2,2
|Merkez (Kars)
|13:06:35 28-07-2025
|40,44667
|43,02611
|7,13
|2,2
|AKDERE-(KARS)
|18:12:54 23-07-2025
|40,6902
|42,8942
|25,1
|1,9
|Susuz (Kars)
|18:12:54 23-07-2025
|40,85111
|42,93167
|6,61
|2,3
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|07:49:30 18-07-2025
|38,2842
|38,8098
|5,3
|2,2
|Shirak (Ermenistan) - [27.37 km] Akyaka (Kars)
|04:27:00 14-07-2025
|41,13444
|43,85
|5,31
|1,5
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|04:02:29 14-07-2025
|38,2992
|38,7668
|16
|1,1
|Lori (Ermenistan) - [51.59 km] Akyaka (Kars)
|04:21:03 13-07-2025
|40,91528
|44,27444
|5,12
|1,2
|Shirak (Ermenistan) - [12.90 km] Akyaka (Kars)
|22:40:55 11-07-2025
|40,93333
|43,7925
|7,65
|1,3
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.69 km] Akyaka (Kars)
|05:21:37 10-07-2025
|41,17667
|43,91722
|7
|1,6
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.47 km] Akyaka (Kars)
|22:30:59 08-07-2025
|41,215
|44,0425
|6,58
|2,1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.39 km] Akyaka (Kars)
|04:51:31 07-07-2025
|41,37778
|43,93917
|6,28
|2,3
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [25.11 km] Akyaka (Kars)
|02:35:35 07-07-2025
|41,17556
|43,72083
|7,37
|1
