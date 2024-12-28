Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Aralık 2024

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Son dakika Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Aralık 2024

Tarih-saat 28 Aralık 2024 14:43:59 itibariyle Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 28 Aralık 2024.. ve Kars Kandilli deprem listesi..

Kars AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka (Kars) 14:43:59 28-12-2024 41,32139 43,96778 4,96 3,8
Sarıkamış (Kars) 22:21:15 27-12-2024 40,32167 42,36444 6,87 1,6
Merkez (Kars) 14:13:32 25-12-2024 40,53889 43,06861 7,03 1,4
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 20:52:23 23-12-2024 38,4983 37,5343 5 1,3
Shirak (Ermenistan) - [33.83 km] Akyaka (Kars) 02:18:25 23-12-2024 41,04 44,00722 7 1,6
Kağızman (Kars) 16:15:11 21-12-2024 39,99 42,8 6,8 1,1
YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) 18:48:16 20-12-2024 38,5367 27,114 16,6 1,5
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [42.98 km] Akyaka (Kars) 04:13:18 19-12-2024 41,22111 43,99722 8,62 1,9
Merkez (Kars) 04:41:42 17-12-2024 40,40889 42,99306 6,37 1,5
ESENYAZI-(KARS) 04:41:41 17-12-2024 40,3897 43,0485 12 1,7
Merkez (Kars) 08:04:50 16-12-2024 40,41028 42,98611 4,68 2,2
CERME-(KARS) 08:04:50 16-12-2024 40,4295 43,0187 3,3 2,3
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.58 km] Akyaka (Kars) 09:57:42 13-12-2024 41,42778 43,92222 6,65 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars) 08:21:27 13-12-2024 41,41194 43,86889 7,31 1,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars) 05:26:10 13-12-2024 41,17889 43,83889 6,7 2,1
Kağızman (Kars) 07:25:59 10-12-2024 40,30167 42,95139 6,95 2,9
PASLI-KAGIZMAN (KARS) 07:25:58 10-12-2024 40,3083 42,9643 5 2,9
Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars) 00:44:37 09-12-2024 41,38417 44,275 7,02 1,4
Kağızman (Kars) 01:45:09 07-12-2024 40,09306 42,90889 14,7 1,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 01:45:08 07-12-2024 40,0703 42,9405 4,9 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.85 km] Akyaka (Kars) 01:35:27 07-12-2024 41,22694 43,955 11 1,4
Merkez (Kars) 21:55:28 05-12-2024 40,70056 42,82917 7,07 2,9
YAYLACIK-SELIM (KARS) 21:55:28 05-12-2024 40,659 42,8385 5 2,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.53 km] Akyaka (Kars) 09:54:37 05-12-2024 41,35639 43,94278 6,89 1,7
Merkez (Kars) 15:38:35 03-12-2024 40,53556 43,06 7 1,3
KALKANKALE-AKYAKA (KARS) 07:38:19 02-12-2024 40,8222 44,0247 5 3,4
Lori (Ermenistan) - [50.30 km] Akyaka (Kars) 07:38:16 02-12-2024 41,06472 44,2025 13,5 3,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:56:38 01-12-2024 38,3053 38,769 5,4 1,9
Susuz (Kars) 23:16:55 30-11-2024 40,81639 42,90222 7 1,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.98 km] Akyaka (Kars) 13:27:29 30-11-2024 41,4125 43,86333 6,72 2,1
Kağızman (Kars) 09:47:43 29-11-2024 40,04389 42,98361 7 1,4
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 09:47:43 29-11-2024 40,0728 42,8173 3,7 1,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [54.53 km] Akyaka (Kars) 16:33:19 25-11-2024 41,30917 44,07694 10,77 2,3
Kağızman (Kars) 18:10:24 24-11-2024 40,06667 42,925 7 1,7
Kağızman (Kars) 10:06:47 24-11-2024 40,08972 42,94056 7,38 1,5
Kağızman (Kars) 08:53:47 24-11-2024 40,10778 42,92472 7 0,7
Kağızman (Kars) 06:07:15 24-11-2024 40,08639 42,93028 7 1,2
Kağızman (Kars) 05:58:47 24-11-2024 40,07 42,9225 6,32 2,2
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 05:58:46 24-11-2024 40,0848 42,9308 5 2,4
Kağızman (Kars) 04:56:00 24-11-2024 40,07806 42,9125 6,98 1,5
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 04:56:00 24-11-2024 40,0853 42,8312 25,8 1,7
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 04:55:10 24-11-2024 40,0758 42,8997 7,6 2
Kağızman (Kars) 04:55:09 24-11-2024 40,07361 42,90778 7,03 1,9
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Kağızman (Kars) 06:33:10 21-11-2024 40,09194 42,91278 7 0,9
Kars KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka (Kars) 14:43:59 28-12-2024 41,32139 43,96778 4,96 3,8
Sarıkamış (Kars) 22:21:15 27-12-2024 40,32167 42,36444 6,87 1,6
Merkez (Kars) 14:13:32 25-12-2024 40,53889 43,06861 7,03 1,4
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 20:52:23 23-12-2024 38,4983 37,5343 5 1,3
Shirak (Ermenistan) - [33.83 km] Akyaka (Kars) 02:18:25 23-12-2024 41,04 44,00722 7 1,6
Kağızman (Kars) 16:15:11 21-12-2024 39,99 42,8 6,8 1,1
YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) 18:48:16 20-12-2024 38,5367 27,114 16,6 1,5
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [42.98 km] Akyaka (Kars) 04:13:18 19-12-2024 41,22111 43,99722 8,62 1,9
Merkez (Kars) 04:41:42 17-12-2024 40,40889 42,99306 6,37 1,5
ESENYAZI-(KARS) 04:41:41 17-12-2024 40,3897 43,0485 12 1,7
Merkez (Kars) 08:04:50 16-12-2024 40,41028 42,98611 4,68 2,2
CERME-(KARS) 08:04:50 16-12-2024 40,4295 43,0187 3,3 2,3
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.58 km] Akyaka (Kars) 09:57:42 13-12-2024 41,42778 43,92222 6,65 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars) 08:21:27 13-12-2024 41,41194 43,86889 7,31 1,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars) 05:26:10 13-12-2024 41,17889 43,83889 6,7 2,1
Kağızman (Kars) 07:25:59 10-12-2024 40,30167 42,95139 6,95 2,9
PASLI-KAGIZMAN (KARS) 07:25:58 10-12-2024 40,3083 42,9643 5 2,9
Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars) 00:44:37 09-12-2024 41,38417 44,275 7,02 1,4
Kağızman (Kars) 01:45:09 07-12-2024 40,09306 42,90889 14,7 1,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 01:45:08 07-12-2024 40,0703 42,9405 4,9 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.85 km] Akyaka (Kars) 01:35:27 07-12-2024 41,22694 43,955 11 1,4
Merkez (Kars) 21:55:28 05-12-2024 40,70056 42,82917 7,07 2,9
YAYLACIK-SELIM (KARS) 21:55:28 05-12-2024 40,659 42,8385 5 2,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.53 km] Akyaka (Kars) 09:54:37 05-12-2024 41,35639 43,94278 6,89 1,7
Merkez (Kars) 15:38:35 03-12-2024 40,53556 43,06 7 1,3
KALKANKALE-AKYAKA (KARS) 07:38:19 02-12-2024 40,8222 44,0247 5 3,4
Lori (Ermenistan) - [50.30 km] Akyaka (Kars) 07:38:16 02-12-2024 41,06472 44,2025 13,5 3,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:56:38 01-12-2024 38,3053 38,769 5,4 1,9
Susuz (Kars) 23:16:55 30-11-2024 40,81639 42,90222 7 1,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.98 km] Akyaka (Kars) 13:27:29 30-11-2024 41,4125 43,86333 6,72 2,1
Kağızman (Kars) 09:47:43 29-11-2024 40,04389 42,98361 7 1,4
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 09:47:43 29-11-2024 40,0728 42,8173 3,7 1,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [54.53 km] Akyaka (Kars) 16:33:19 25-11-2024 41,30917 44,07694 10,77 2,3
Kağızman (Kars) 18:10:24 24-11-2024 40,06667 42,925 7 1,7
Kağızman (Kars) 10:06:47 24-11-2024 40,08972 42,94056 7,38 1,5
Kağızman (Kars) 08:53:47 24-11-2024 40,10778 42,92472 7 0,7
Kağızman (Kars) 06:07:15 24-11-2024 40,08639 42,93028 7 1,2
Kağızman (Kars) 05:58:47 24-11-2024 40,07 42,9225 6,32 2,2
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 05:58:46 24-11-2024 40,0848 42,9308 5 2,4
Kağızman (Kars) 04:56:00 24-11-2024 40,07806 42,9125 6,98 1,5
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 04:56:00 24-11-2024 40,0853 42,8312 25,8 1,7
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 04:55:10 24-11-2024 40,0758 42,8997 7,6 2
Kağızman (Kars) 04:55:09 24-11-2024 40,07361 42,90778 7,03 1,9
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Kağızman (Kars) 06:33:10 21-11-2024 40,09194 42,91278 7 0,9
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