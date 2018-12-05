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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Saud el-Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
CİNAYETTEKİ ŞÜPHELİLERDEN KAHTANİ KİMDİR?
İki Suudi yetkilinin Kaşıkçı'nın öldürülmesini planlayanlar arasında bulunduğuna yönelik güçlü şüpheler bulunuyor.
Suudi Arabistan'la Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yok.
Bu nedenle Interpol nezdinden kırmızı bülten çıkarılabilir.
İstanbul polisi son olarak cinayete ilişkin geçtiğimiz haftalarda Yalova'da bir Suudi işadamına ait iki villada aramalar yapmıştı.
Cinayetle ilgili daha önce 18 kişi hakkında yakalama kararı talep edilmişti.
ADIM ADIM KAŞIKÇI CİNAYETİ