Son dakika Kastamonu'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kastamonu'da nerede oldu? Kastamonu deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Aralık 2025
12.12.2025 20:40
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Kastamonu deprem haberleri.. Kastamonu'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kastamonu'da nerede oldu? Kastamonu Kandilli ve AFAD son depremler.. 12 Aralık 2025 Kastamonu deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Kastamonu'da? Kastamonu son deprem büyüklüğü ne kadar? Kastamonu'da ve Kastamonu yakınındaki depremler nelerdir? Kastamonu'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Kastamonu canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Kastamonu deprem haberleri.. Kastamonu'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kastamonu'da deprem mi oldu? Deprem Kastamonu'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kastamonu'da nerede deprem oldu? Kastamonu deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 12 Aralık 2025 20:13 itibariyle Doğanyurt (Kastamonu) 4.1 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kastamonu deprem haberleri 12 Aralık 2025.. Kastamonu AFAD son depremler ve Kastamonu Kandilli son dakika deprem listesi..
Kastamonu AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Karadeniz
|12 Aralık 2025 20:13
|44.1575
|33.2022
|6.07
|4.10