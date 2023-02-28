SON DAKİKA: Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

SON DAKİKA: Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.





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