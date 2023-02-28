SON DAKİKA: Kayseri'de 4,4 ve 4 büyüklüğünde iki deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem nedeniyle bazı mahallelerde panik yaşayan vatandaşlar, sokağa çıktı.

4,4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 19,59'da yine merkez üssü İncesu'da 4 büyüklüğünde ikinci sarsıntı kaydedildi. Sarsıntı 6,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup birimlerimizle irtibatlarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Geçmiş olsun Kayseri'm, İncesu merkezli 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an bulunduğum Elbistan'dan Saraycık ve Karpuzsekisi muhtarlarını arayarak olumsuz bir durum olmadığını öğrendim. Rabb’im hepimizi afetlerden korusun."



Kayseri’de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce toplam 13 bin 840 başvurudan 4 bin 239 adet yapının hasar tespiti yapılmış, 2 bin 151 hasarsız, 1633 az hasarlı, 22 orta hasarlı ve 433 ağır hasarlı yapı tespit edilmişti.



Kent genelinde ağır hasarlı 7 cami minaresi, ilgili belediyeler tarafından kontrollü yıkılmıştı.